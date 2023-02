Todo lo que tienes que saber de la onceava edición de What a Woman

What a Woman es una plataforma que busca impulsar a las mujeres a lograr sus sueños por medio de conferencias, workshops, activaciones y más. A diferencia de otros años, en esta edición el festival se celebrará en Jardín Cedros, un espacio al aire libre donde puedes conectar con la naturaleza aún dentro de la ciudad.

Algunas de las ponentes que darán conferencias este año son; Carla Cardona, actriz, psicóloga y creadora de contenido; Marimar Álvarez, cirujana plástica; Michelle Grinberg, especialista en finanzas; Sofía Gómez Díaz Barreiro, coach de desarrollo humano y Aliza Tuachi, psicoterapeuta y especialista holística, entre otras.

Como un buen festival, tendrá un line up que se dividirá en distintos escenarios donde se impartirán estas conferencias, talleres y clases, llamados; Main Stage, Money Bunker, Mini Talks by Farmacias del Ahorro, Heartbeat by Innovasport x Under Armour, Magic Vibes y Zen Zone y The Market.

“A través de los años hemos pulido a nuestros speakers y conferencias. Este año habrá un espacio que se llama Money Bunker, en el cual se darán pláticas de emprendimiento, finanzas personales, empresarias y mucho más”, comenta Jimena Álvarez, directora de What a Woman.

Ana Paula Simon y Jimena Álvarez, directoras de What a Woman



Las asistentes podrán deleitarse de una oferta culinaria a cargo de Cocina Abierta, con opciones de restaurantes como Moshi Moshi, Le Crêpe, Parisienne, Green Guru y Fonda Bowls.

En los próximos días se estará develando la agenda oficial del evento, así los asistentes pueden seleccionar los espacios que más les interese en un horario de 8:30 am a 8:00 pm este próximo 4 y 5 de marzo. Los boletos de esta experiencia ya están a la venta en https://whatawoman.com/ww23/ .