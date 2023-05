Toni Torres nos habla de su nuevo libro con el que busca generar un impacto positivo en la sociedad

Desde hace algunos años, Toni decidió dedicarse a las relaciones públicas, para así, compartir sus conocimientos y habilidades a las personas, ayudándolos a establecer y mantener relaciones sólidas con su entorno.

Para Toni, la parte favorita de su trabajo es saber enfrentar los desafíos y demostrar que, con determinación y perseverancia, cualquier sueño u objetivo, se puede alcanzar. En base a esta mentalidad positiva, Toni tomó la decisión de escribir su primer libro: “Sin manual de instrucciones”, mismo que surge como el resultado de su propia experiencia y aprendizajes a lo largo de su vida en el ámbito personal y profesional.

Cortesía

“Me inspiré en los sueños imposibles de cristalizar, en las situaciones desafiantes, los desafíos superados y las lecciones aprendidas en el camino. me di cuenta de que no existe una guía paso a paso que nos enseñé cómo enfrentar los desafíos de la vida, cristalizar nuestros sueños, aprender a cobrar, saber decir NO, hacer que las cosas sucedan y construir nuestra marca personal. Todos atravesamos momentos de incertidumbre, dudas y dificultades. Fue en esos momentos que descubrí la importancia de confiar en mí misma, de escuchar mi voz interior y de tomar decisiones valientes”, comentó Toni.

Gracias a su libro, ha podido compartir herramientas, reflexiones y consejos prácticos que han inspirado a otras personas a confiar en sí mismos y poder construir una vida plena y significativa.

El ver cómo las personas transforman su forma de pensar y actuar, ha inspirado a Toni a seguir compartiendo sus habilidades, mismas que ha adquirido en base a la experiencia. El poder ser parte del proceso de crecimiento y desarrollo personal de un tercero, Toni comenta que es un privilegio que valora enormemente.

Cortesía

¿Qué le dirías a la Toni adolescente si pudiera ver lo lejos que has llegado?

Querida Toni sé que a veces te sientes insegura y tienes dudas sobre tu futuro, pero déjame decirte que has logrado mucho más de lo que nunca imaginaste. Has superado desafíos, te has enfrentado a tus miedos y has seguido adelante incluso cuando las cosas parecían difíciles. Quiero que sepas que todos esos sueños y metas que tenías en mente se han convertido en realidad. Has construido una exitosa carrera en el mundo de las relaciones públicas, has inspirado a otras personas a través de tus conferencias y has escrito un libro que ha impactado en la vida de muchos. Pero lo más importante, has aprendido a valorarte a ti misma, a confiar en tus habilidades y a seguir tu pasión sin importar las opiniones de los demás.