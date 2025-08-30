Suscríbete
Vero Díaz: la diseñadora mexicana que conquista pasarelas internacionales

De Yucatán a Madrid, su visión creativa y disciplina la han convertido en un referente de la moda mexicana en el mundo

August 29, 2025 • 
Tania Franco
Vero Díaz - Diseñadora de modas mexicana

Victor Chavez/Getty Images

La diseñadora yucateca Vero Díaz, la mente detrás de una de las marcas mexicanas más respetadas a nivel internacional. Una firma endémica que abraza lo artesanal y que además, destaca en su línea de vestidos de novia.

Creo que lo que más disfruto a nivel diseño y lo que me da paz son las novias.
Vero Díaz.

Un arte que refleja la personalidad y deseos de cada novia. Observando y escuchando quién es la novia antes de crear el vestido, es un trabajo, que en palabras de la diseñadora: fluye.

El distintivo de Vero Díaz

En cualquier pasarela, los expertos de la moda podrían reconocer un diseño de Vero Díaz, siendo que está más que consolidada con su identidad:

Lo hecho a mano, entre los bordados, los detalles endémicos. Es siempre nuestro distintivo en cada pasarela.
Vero Díaz.

Para la empresaria, su sueño hecho realidad es ver a las novias el día de su boda usando uno de sus diseños, pensar que siempre estará en el álbum de fotos un Vero Díaz Bridal, una marca que anhela ver en todo el mundo.

Orgullosa de sus raíces, destaca con el corazón en la mano cómo en Yucatán abundan las artesanías, abrazando a México por su riqueza e identidad cultural única.

Vero Díaz - Diseñadora de modas mexicana

Manuel Velasquez/Getty Images

Para mí es un orgullo decir que Vero Díaz ha estado en: Catar, Dubái, Londes, Montecarlo, Toronto, Colombia y ahorita nos vamos a Madrid. Es cumplir ese sueño de niña, de presentarte como esa gran diseñadora en el mundo.
Vero Díaz.

Para terminar la entrevista, Vero, se considera una soñadora, en una industria tan complicada como la del diseño de modas en México, lleva más de 15 años evolucionando, con muchos planes a futuro.

No es solo creatividad, es un negocio. Para que puedas continuar y sobrevivir en esta industria tiene que ser rentable. Si crees en ti, no te detengas en los primeros baches, tienes que aprender a ser consistente, porque en algún punto llegarás ahí.
Vero Díaz.

Con estas palabras dedicadas a los jóvenes diseñadores de modas, que aspiran a una carrera de acero, como lo ha sido Vero Díaz. Es una mujer que inspira a las generaciones jóvenes a ver el diseño como el negocio que tiene que llegar a ser, impulsado por la creatividad.

Vero Díaz bodas Vestidos de Novias Novias Diseño de modas
