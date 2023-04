El importante papel de la princesa Ana en la coronación de Carlos III

La princesa real Ana tendrá un rol importante en la coronación de su hermano mayor —nada menos que el rey de Inglaterra, Carlos III. Ana será ‘Gold-Stick-in-Waiting’ (que se puede traducir como ‘una dama de honor de la pala de oro), papel que Carlos III decidió personalmente y que premia la devoción de su hermana por la corona y la institución.

El importante rol de la princesa Ana en la coronación de Carlos III

Fuentes dijeron a The Mirror que Ana, 72, estaba “increíblemente honrada” con esta oportunidad, y que el rey es fan de la “actitud sin tonterías” que posee su hermana. “La dirección de las decisiones del rey está más que clara para todos. Está premiando a la princesa real por su lealtad y su devoción por sobre todas las cosas”, menciona la fuente, “el rey aprecia a su hermana como una fiel teniente y es un perfecto ejemplo de esta relación”.

La despedida que le hizo Ana a su mamá fue una de las más emoticas de la royal family. La princesa real puso escribió en un comunicado, “para mí ha sido un honor y un privilegio acompañarla en su último viaje y ser testigo del amor y el respeto que se le ha mostrado”; además fue la encargada de acompañar los restos mortales de su madre en su traslado en avión desde Escocia a Londres.

La princesa Ana y Camilla verán a su ex en la coronación

El ex esposo de Camilla, Andrew Parker Bowles, estará presente en la coronación, pero la reina consorte no será la única en ver a su ex en este importante evento. Andrew y la princesa Ana salieron por un corto tiempo (mucho antes de que se casara con Camilla), así que será un reencuentro del pasado para ambas.

En una de tantas rupturas, Andrew empezó a salir con la princesa Ana durante el tradicional evento ecuestre Ascot Week, quien incluso lo invitó a hospedarse en el Castillo Windsor. Como era de esperarse, la prensa empezó a especular sobre un posible romance entre este par pues en caso de prosperar, la princesa habría tenido que renunciar a sus derechos sucesorios pues Andrew era católico.