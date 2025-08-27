Kate Middleton busca una nueva estilista

Desde hace años, Natasha Archer, se había encargado de vestir a Kate Middleton, la británica recorrió el mundo con la princesa y ejerció como su estilista durante 15 años, sin embargo, a mediados de julio anunció que dejaba su puesto para lanzar su propia consultora.

De acuerdo con medios de UK, Natasha fue contratada como asistente personal de Kate y William cuando se comprometieron en 2010. Antes, ya estaba familiarizada con la realeza tras haber trabajado en la oficina de los duques de Gloucester por tres años, y en 2022 la promovieron como Senior Private Executive Assistant de los príncipes de Gales.

Una fuente dijo a Vanity Fair en 2014 que en un inicio a Kate Middleton no le llamaba la atención la moda, pero ahora la disfruta. “Tas ayudaba a conseguir parte de las prendas; compra mucho en línea y manda traer cientos de vestidos para que los pruebe. Ha convencido a Kate de tomar más riesgos”.

Medios británicos indican que el puesto de la nueva estilista de Kate Middleton lo ocupará Virginia Chadwyck-Healey, mejor conocida como Ginnie, quien fuera editora ejecutiva de ventas de la edición británica de Vogue, quien es una gran conocedora de la moda y de las relaciones públicas y en la actualidad asesora a su clientela a través de su empresa, VCH Style.

