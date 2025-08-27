Suscríbete
Kate Middleton busca una nueva estilista

La Princesa de Gales es muy reconocida por su estilo impecable, con el paso de los años se ha convertido en uno de los iconos más elegantes de la realeza

August 27, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Desde hace años, Natasha Archer, se había encargado de vestir a Kate Middleton, la británica recorrió el mundo con la princesa y ejerció como su estilista durante 15 años, sin embargo, a mediados de julio anunció que dejaba su puesto para lanzar su propia consultora.

De acuerdo con medios de UK, Natasha fue contratada como asistente personal de Kate y William cuando se comprometieron en 2010. Antes, ya estaba familiarizada con la realeza tras haber trabajado en la oficina de los duques de Gloucester por tres años, y en 2022 la promovieron como Senior Private Executive Assistant de los príncipes de Gales.

Una fuente dijo a Vanity Fair en 2014 que en un inicio a Kate Middleton no le llamaba la atención la moda, pero ahora la disfruta. “Tas ayudaba a conseguir parte de las prendas; compra mucho en línea y manda traer cientos de vestidos para que los pruebe. Ha convencido a Kate de tomar más riesgos”.

Medios británicos indican que el puesto de la nueva estilista de Kate Middleton lo ocupará Virginia Chadwyck-Healey, mejor conocida como Ginnie, quien fuera editora ejecutiva de ventas de la edición británica de Vogue, quien es una gran conocedora de la moda y de las relaciones públicas y en la actualidad asesora a su clientela a través de su empresa, VCH Style.

