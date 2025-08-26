Kate Middleton enamora con su nuevo look; así luce ahora

La princesa de Gales, Kate Middleton, apareció en Escocia con el cabello varios tonos más claro del castaño que lucía hasta hace unas semanas.

Kate estaba acostumbrada a optar por los castaños, hasta ahora que se decidió por un castaño miel, alcanzando el rubio dorado.

La esposa del príncipe William fue captada estos últimos días de agosto con los Windsor luciendo un tono más claro de cabello durante su reaparición en Balmoral.

Las imágenes comenzaron a circular en las que aparece con un nuevo aspecto durante su asistencia al servicio religioso en Crathie Kirk, la iglesia cercana al castillo de Balmoral donde la familia real británica acude cada verano.

Este domingo, Kate Middleton fue captada con un tono de cabello más claro de lo habitual que resaltó bajo la luz del día mientras viajaba el asiento del copiloto, y su esposo iba al volante conduciendo hasta la iglesia, luciendo traje y corbata, mientras que en el asiento trasero viajaban los tres hijos de la pareja real británica. Además, asistieron los reyes de Inglaterra.

De acuerdo con La Vanguardia, la Princesa de Gales llevó un look con un sombrero negro adornado con un lazo estructurado, una chaqueta de tejido texturizado y una blusa en tono burdeos, un conjunto elegante característico de su estilo.

El nuevo look de Kate ha encantado después de que la princesa había tomado un descanso para someterse a su tratamiento de cáncer. Como ya se sabe, la princesa es una de las integrantes de la realeza más queridas.

