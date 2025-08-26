Suscríbete
Realeza

Kate Middleton enamora con su nuevo look; así luce ahora

El nuevo cabello “rubio miel” de la Princesa de Gales sorprendió a todos

August 25, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
kate-middleton-nuevo-look

Getty Images

La princesa de Gales, Kate Middleton, apareció en Escocia con el cabello varios tonos más claro del castaño que lucía hasta hace unas semanas.

Kate estaba acostumbrada a optar por los castaños, hasta ahora que se decidió por un castaño miel, alcanzando el rubio dorado.

La esposa del príncipe William fue captada estos últimos días de agosto con los Windsor luciendo un tono más claro de cabello durante su reaparición en Balmoral.

Las imágenes comenzaron a circular en las que aparece con un nuevo aspecto durante su asistencia al servicio religioso en Crathie Kirk, la iglesia cercana al castillo de Balmoral donde la familia real británica acude cada verano.

kate-middleton-nuevo-lookjpeg

Este domingo, Kate Middleton fue captada con un tono de cabello más claro de lo habitual que resaltó bajo la luz del día mientras viajaba el asiento del copiloto, y su esposo iba al volante conduciendo hasta la iglesia, luciendo traje y corbata, mientras que en el asiento trasero viajaban los tres hijos de la pareja real británica. Además, asistieron los reyes de Inglaterra.

De acuerdo con La Vanguardia, la Princesa de Gales llevó un look con un sombrero negro adornado con un lazo estructurado, una chaqueta de tejido texturizado y una blusa en tono burdeos, un conjunto elegante característico de su estilo.

El nuevo look de Kate ha encantado después de que la princesa había tomado un descanso para someterse a su tratamiento de cáncer. Como ya se sabe, la princesa es una de las integrantes de la realeza más queridas.

Kate Middleton
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
kate-middleton-dieta.jpg
Realeza
Chef de Kate Middleton revela su estricta dieta; esto es lo que no come la Princesa de Gales
August 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
principe-william-harry-reconciliacion.jpg
Realeza
La razón por la que el príncipe William no quiere reconciliarse con su hermano Harry
August 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
haakon-de-noruega-marius.jpeg
Realeza
El príncipe heredero de Noruega habla del escándalo de Marius Borg
August 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
marius-hijo-princesa-de-noruega.jpg
Realeza
Hijo de la princesa de Noruega es imputado por la Fiscalía por cuatro violaciones y otros 28 delitos
August 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
kate-middleton-popularidad.jpg
Realeza
Kate Middleton ya no es la favorita de los británicos según encuesta
La princesa de Gales ha sido superada por su esposo y pierde el trono de la popularidad
August 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
tiara-spencer.jpg
Realeza
Cuánto vale la tiara Spencer y quién podría heredarla
La preciada joya de la realeza británica está valorada en medio millón de dólares
August 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
lady-fermoy-princesa-diana.jpg
Realeza
La abuela materna de Lady Di que la aconsejó de no comprometerse con Carlos III
Lady Fermoy dijo a Diana de Gales que no formalizara su relación con el entonces príncipe de Gales
August 04, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
principe-harry-propuesta-reconciliacion.jpg
Realeza
Príncipe Harry ofrece gesto de reconciliación con su padre, el rey Carlos III
Propone coordinar sus actividades públicas para evitar conflictos de agenda y restablecer la comunicación con su familia real
July 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
carlota-casiraghi-cumpleaños.jpeg
Realeza
Carlota Casiraghi, la royal más fashionista e intelectual encontró el amor en el lugar menos esperado
Love is in the air. La hija de la princesa Carolina de Mónaco está enamorada
July 31, 2025