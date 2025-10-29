Suscríbete
Príncipe Harry y Meghan Markle sorprenden en el Dodger Stadium durante la Serie Mundial 2025

La pareja disfrutó del emocionante encuentro entre Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers

October 28, 2025 • 
Tania Franco
El príncipe Harry y Meghan Markle volvieron a acaparar miradas, esta vez lejos de los reflectores reales y en un ambiente completamente distinto: el béisbol. La pareja asistió al Juego 4 de la Serie Mundial 2025, presentada por Capital One, entre los Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers, celebrado en el emblemático Dodger Stadium de Los Ángeles.

Príncipe Harry y Meghan Markle sorprenden en el Dodger Stadium durante la Serie Mundial 2025

Con un look casual pero perfectamente coordinado, Harry y Meghan se mostraron sonrientes y relajados durante todo el encuentro. Sentados en las gradas VIP, compartieron risas, gestos de cariño y se tomaron fotografías con los fanáticos, disfrutando de la energía del partido que definió una de las series más reñidas del año.

Príncipe Harry y Meghan Markle sorprenden en el Dodger Stadium durante la Serie Mundial 2025

La aparición de los duques de Sussex en uno de los eventos deportivos más importantes de Estados Unidos fue una de las más comentadas de la noche, consolidando su imagen como una de las parejas más influyentes y mediáticas del momento.

