Revelan que la reina Camila sufrió intento de agresión sexual

Un libro reveló que la reina Camila sufrió un episodio muy duro cuando era una adolescente. El director de comunicaciones de Boris Johnson, desveló la conversación que el ex primer ministro y la entonces duquesa de Cornualles mantuvieron en 2008 sobre el capítulo más complicado de su vida.

Harri relata en el libro “Power and the Palace” que la reina Camila fue víctima de un intento de agresión sexual y se defendió usando el tacón de su zapato.

Según el libro, Camila tenía 16 o 17 años en ese momento cuando sufrió un horrible episodio en un tren rumbo a Paddington. El agresor intentó tocarla, pero ella se defendió con lo que pudo en ese momento, y al llegar a la estación del tren, denunció el incidente a un oficial, lo que resultó en el arresto del hombre.

“Hice lo que mi madre me enseñó. Me quité el zapato y le di con el tacón en los testículos...”, dijo la reina.

El libro destaca que la reina compartió esta experiencia de manera privada, aunque se ha involucrado en el lanzamiento de centros de atención a víctimas de agresiones sexuales en Londres.

Una fuente cercana comentó que cree que su experiencia puede ayudar a otras mujeres a romper el silencio en torno a la violencia sexual.