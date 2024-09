Cuál es el verdadero nombre de Danna y por qué se sacó el Paola

Durante mucho tiempo, Danna fue conocida como Danna Paola, nombre artístico que llevó desde que inició su carrera como actriz de telenovelas y posteriormente como cantante. Sin embargo, después de años decidió cambiar su nombre y ahora explica cuál fue la razón.

La compositora reveló durante su participación en un episodio de El Escorpión Dorado, que fue RuPaul la razón por la que decidió quitarse Paola, y es que el creador de Drag Race en una ocasión le dijo simplemente “Danna”.

“Cuando me bautizó Mamá Ru, RuPaul, ahí decidí. Dije ‘este es el momento’”, contó.

“Se escuchaba tan bien en la voz de Mamá Ru, que dije ‘bautizada quedé por Mamá Ru’ y ese día dije ‘Danna’. Quedó increíble”, continuó. “Era por simplificar, por una nueva era, por construir un nuevo. Y, sí, por Mamá Ru”.

Danna confirma colaboración musical con Belinda

La intérprete de Nada aseguró que ya está trabajando en una colaboración musical con Belinda. “Claro, eso está sucediendo”, reveló.

“La verdad tenemos planeado hacer algo muy cool [muy lindo]”, continuó. “Como artistas estamos en un punto bien padre en donde tenemos varias ideas que concretar, pero la terminaremos el día que nos juntemos en el estudio”.

Danna también dejó claro que no tienen ninguna rivalidad con la española, sino todo lo contrario, ya que asegura que todos sus encuentros siempre han sido armoniosos.

“No hay competencias. Esta industria no son las olimpiadas”, advirtió.

“A Beli la he visto tres veces en mi vida, literal. Cuando nos conocimos, que éramos muy chiquitas, éramos bebés. Después nos vimos en los Spotify Awards, en 2020”, mencionó. “Y este día en el concierto de Nata”, mencionó la cantante. “Estuvimos platicando, echando chisme. Nos hemos visto tres veces. Habíamos quedado muchas veces de hacer algo, de platicar, ir a cenar, etc. Pero la verdad es que no nos habíamos visto”.