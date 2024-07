Así fue el impactante show de Céline Dion en la apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024

Souvenirs du premier voyage de Céline à Paris en 1982… Le premier de plusieurs merveilleux voyages en #France ! ❤️✨🇫🇷 - Team Céline #Throwback to Celine's very first visit to Paris in 1982, the first of many amazing trips to #France! ❤️✨🇫🇷 - Team Celine #40yearsofCelineDion pic.twitter.com/MEYRBmIRyS