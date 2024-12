¿Travis Kelce se retira de la NFL? El novio de Taylor Swift causó polémica con esta declaración inesperada

La estrella de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, desató una ola de especulaciones sobre su posible retiro de la NFL tras unas declaraciones que realizó en su podcast “New Heights”, que comparte con su hermano Jason Kelce. Sus palabras, sumadas a la atención mediática que rodea su relación con la superestrella del pop Taylor Swift, ponen al mundo del deporte y el entretenimiento en vilo.

El ala cerrada de 35 años compartió reflexiones sobre su reciente visita a Cleveland, su ciudad natal, en las cuales dejó en el aire la posibilidad de que aquel partido pudiera haber sido el “último” que jugara en ese lugar.

¿Qué dijo Travis Kelce sobre su posible retiro?

En el último episodio de “New Heights”, Travis Kelce reflexionó sobre el reciente partido que disputó en su ciudad natal, Cleveland, contra los Browns. Con un tono nostálgico, Kelce describió la experiencia como un “último grito”, con lo que insinuó que podría haber sido su última vez jugando en esa ciudad.

“Fue una sensación surrealista. No sé si será la última vez que juegue en Cleveland, pero sentí que estaba dando un último grito antes de terminar, porque solo he jugado allí dos veces en 12 años”, confesó. Esta declaración, aunque ambigua, es interpretada por muchos como una señal de que el retiro podría estar cerca.

Cleveland ocupa un lugar importante en el corazón de los hermanos Kelce. Allí crecieron y forjaron su pasión por el deporte. El ala cerrada describió la experiencia de volver a jugar en esta ciudad como algo “surrealista”, recordando con detalle las ciudades por las que sobrevolaron antes de aterrizar y evocando monumentos, edificios emblemáticos y el ambiente único de su lugar de origen. Fueron palabras llenas de cariño y cierta melancolía que él mismo definió como un “último grito” antes de cerrar un ciclo.

¿Por qué causaron polémica las declaraciones de Travis Kelce?

Si bien las palabras de Kelce generan preocupación entre los aficionados, es importante analizar el contexto. El ala cerrada hizo referencia a la poca frecuencia con la que los Chiefs juegan en Cleveland, lo que podría explicar su comentario sobre un “último grito”.

Además, en septiembre, Kelce declaró en “The Rich Eisen Show” que todavía disfruta de jugar y que no le temía a los entrenamientos. Sin embargo, su reciente desempeño en el campo ha sido objeto de críticas, lo que alimenta aún más las especulaciones sobre su futuro en la NFL.

¿Por qué se retiraría Travis Kelce?

Existen diversas razones por las que Travis Kelce podría estar considerando el retiro. El desgaste físico de jugar en la NFL durante 12 temporadas es un factor importante. Además, su reciente desempeño en el campo ha sido objeto de críticas, lo que podría influir en su decisión. La posibilidad de pasar más tiempo con Taylor Swift y explorar otras oportunidades fuera del fútbol americano también podría ser un aliciente.

Aunque por el momento, no hay una fecha concreta para el retiro de Travis Kelce. Sus declaraciones han generado especulaciones sobre un posible retiro al final de esta temporada, pero también podrían referirse a su futuro en general. Solo el tiempo dirá cuál será la decisión final del jugador.

¿Cómo reaccionó Taylor Swift a las declaraciones de Travis Kelce?

Taylor Swift, la actual pareja de Travis Kelce, no estuvo presente en el partido en Cleveland. Sin embargo, la pareja fue vista celebrando el cumpleaños número 35 de Swift días antes. Según informes de Page Six, Kelce no escatimó en gastos para la ocasión, al organizar una celebración privada con regalos personalizados, flores y un chef privado.

La atención mediática sobre su relación ha crecido exponencialmente desde que hicieron público su romance en septiembre de 2023, y cualquier noticia relacionada con Kelce, incluyendo su posible retiro, genera un gran interés entre los fans de ambos.

¿Pasarán las fiestas juntos Taylor Swift y Travis Kelce?

Travis Kelce confirmó que pasará la Navidad en el campo de fútbol, ya que los Chiefs jugarán contra los Pittsburgh Steelers el 25 de diciembre. Aún no se sabe si Taylor Swift asistirá al partido ni si pasarán juntos las fiestas navideñas. Pero mencionó sutilmente que pasarían algún tiempo juntos de tener tiempo libre fuera de la cancha.

¿Taylor Swift hará su tan esperado debut en el podcast “New Heights”?

En paralelo a las especulaciones sobre el futuro deportivo de Kelce, se cierne otro misterio: la identidad del invitado “muy especial” que aparecerá en el podcast “New Heights” el 2 de enero de 2025. Los fanáticos de Taylor Swift confían en que la cantante será la gran sorpresa, al basarse en las reacciones contenidas y las sonrisas cómplices entre Travis y Jason.

Algunos aseguran que este guiño prepara el terreno para que la artista pop se sume a la conversación. Otros, más escépticos, apuestan por nombres como LeBron James o Caitlin Clark. De cualquier modo, los Swifties mantienen la esperanza de ver a su ídolo en ese espacio que tanta popularidad ha cobrado.