Alejandra Guzmán asegura que Luis Miguel usa medicamento para cantar

En una plática con Ventaneando, la famosa cantante de rock habló sobre cuál fue la relación que tuvo con Luis Miguel hace años, además, señaló que el intérprete de “la incondicional”, usa cortisona para cantar en sus conciertos y poder grabar sus discos.

La hija de Silvia Pinal le contó a Pati Chapoy que le mandó un recado a Luis Miguel para ayudarlo a dejar la cortisona, -una hormona esteroirde que se inyecta y que puede ayudar a aliviar dolores e inflamaciones en una parte específica del cuerpo-.

“Le mandé un recado con un promotor que dice: tengo un maestro maravilloso y una maestra, que se llama Gladys, para que vuelvas a cantar sin necesidad de cortisona”, contó y precisó la admiración y el cariño que siente por él.

“Lo admiro y lo quiero mucho. Y él también a mí siempre me ha tratado bien”, señaló.

Por otro lado, Alejandra Guzmán recordó un comentario que el famoso le hizo hace años. “Una vez, me acuerdo que me dijo: ‘tu mamá y tú son las que me gustan de la familia’, y me dio mucho gusto de que me lo dijera”, contó.

En este sentido, Alejandra Guzmán, quien está celebrando 35 años de carrera, revivió los rumores de un romance con Luis Miguel que en algún momento fueron constantes, pero ninguno de los dos había hablado sobre el tema, no obstante, con las declaraciones de Alejandra ha quedado claro que entre ellos existe solo una amistad.