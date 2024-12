Alejandro Fernández le dedica un sentido mensaje a Vicente Fernández en el tercer aniversario de su muerte

Alejandro Fernández le dedicó un emotivo mensaje a su padre, Vicente Fernández, en el tercer aniversario de su muerte este 12 de diciembre.

El cantante compartió en su cuenta de Instagram un álbum con varias fotografías en las que se les puede ver a los dos, imágenes que demuestran su complicidad y buena relación.

Acompañó estas fotos con un escrito que conmovió a sus más de 4,8 millones de seguidores: “A pesar de estar celebrando tantas bendiciones que están sucediendo ahora mismo, tanto en mi vida personal como en la profesional, también coincidimos con el tercer aniversario desde que el viejón se fue”, comenzó.

“Entonces, quiero utilizar este día para abrazar a todas las personas que están como yo: con el corazón lleno, pero con un pequeño espacio vacío que dejó la partida de ese ser irremplazable”.

Así es la vida. Y está bien sentirse así también. Todos tenemos una plática pendiente por ahí guardada… Tratemos de tenerla antes de que el tiempo no perdone. Te extraño, pa. Cada día más”, finalizó Alejandro Fernández.

Alex Fernández también recuerda a su abuelo en su aniversario luctuoso

Alex Fernandez también quiso honrar la memoria de su abuelo, Vicente Fernadez con un mensaje y un par de fotografías.

En su escrito, el cantante de 31 años mencionó lo mucho que le hubiera gustado que su abuelo conociera a Mía y Nirvana, sus pequeñas hijas, fruto de su matrimonio con Alexa Hernández.

“Tata, hoy hace 3 años que te fuiste, y no hay un solo día en el que no te piense o te extrañe. Me haces mucha falta. Me encantaría que estuvieras aquí, que pudieras ver la familia que he formado y lo grandes que ya están Mía y Nirvana!”, comenzó.

“Te agradezco por todo lo que me enseñaste y por el amor inmenso que siempre me diste. Sé que, aunque no te puedo ver, siempre estás conmigo, cuidándome y acompañándome en cada paso. Te amo y te extraño cada día. Gracias por seguir conmigo Tata”.

¿De qué murió Vicente Fernández?

Vicente Fernández superó varias enfermedades a lo largo de su vida, como cáncer de próstata en 2002, un tumor en el hígado el cual le fue extirpado en 2012, en 2013 sufrió una trombosis que le hizo perder la voz, y en 2015 le quitaron unas hernias abdominales.

A mediados de 2021 sufrió varias complicaciones y debió ser operado de emergencia por lesiones cervicales y un traumatismo raquimedular a nivel de la columna cervical a causa de una caída. El 15 de agosto de ese año le hicieron una traqueotomía y 15 días después le practicaron una gastrostomía para colocarle una sonda de alimentación directamente en el estómago.

Después fue diagnosticado con Guillan-Barré, una enfermedad en la que el sistema inmunológico ataca los nervios y puede llegar a producir parálisis. Además, tenía problemas respiratorios, por lo que debía estar conectado a un respirador artificial.

En octubre salió de terapia intensiva, pero el 30 de noviembre presentó una inflamación en las vías respiratorias.

Vicente Fernández murió el domingo 12 de diciembre de 2021 a las 6:15 de la mañana. Julio Ramos, parte de su equipo médico, detalló que el ‘Charro de Huentitán’ sufrió el colapso de sus sistemas hematológico, cardiovascular, renal y pulmonar.