Ángela Aguilar revela cómo es su relación con Christian Nodal en medio de los rumores de crisis

Ángela Aguilar echó por tierra los rumores de supuesta crisis con su esposo, Christian Nodal, además, dio detalles de cómo es su relación y lo mucho que la apoya en su carrera.

Durante la alfombra azul del evento Billboard Women in Music 2025 que se llevó a cabo el pasado fin de semana en California, la intérprete de 21 años fue entrevistada por la revista People, y le cuestionaron cómo había cambiado su relación con el sonorense desde su boda.

“(El matrimonio) hizo que mi cabello creciera muchísimo. No, es verdad, me puse extensiones”, dijo a modo de broma haciendo referencia a su reciente cambio de look.

“Es increíble, sabes. (Christian) me da mucha estabilidad y me apoya muchísimo. Es mi fan número uno. Nos tenemos el uno al otro todo el tiempo. Simplemente es increíble estar junto a alguien que me motiva tanto”, señaló.

Ángela Aguilar acudió a tan importante evento acompañada por Christian Nodal, por su papá, Pepe Aguilar, y su mamá, Aneliz Álvarez, quien también fue reconocida con un premio por su labor como mánager de Ángela y Leonardo Aguilar, así como su trabajo como directora ejecutiva de Machin Records, la disquera familiar.

En varias cuentas de fans, han retomado imágenes del apoyo que le mostró el cantante de 26 años a su esposa durante este reconocimiento.

Ángela Aguilar habla de las críticas que ha recibido

Cuando la intérprete de ‘Mis amigas las flores’ subió al escenario a recibir el Premio Revelación, en su discurso se refirió a las durísimas críticas que ha recibido en los últimos meses a raíz de su matrimonio con Christian Nodal.

“Este Premio Revelación significa mucho para mí, porque este año casi me rompe”, dijo la joven cantante.

“He tenido que pararme en el escenario y cantar a través de las lágrimas, y he tenido que llorar bajo el peso del juicio y la especulación de una historia que ni siquiera he contado”, añadió.

Los rumores de supuesta crisis entre Ángela Aguilar y Christian Nodal

Desde que hicieron pública su relación a principios de junio de 2024, Christian Nodal y Ángela Aguilar han sido blanco de innumerables críticas, sin embargo, los rumores de una supuesta crisis comenzaron a circular en diciembre pasado, cuando una joven aseguró que tenía un romance con el intérprete de ‘No te contaron mal’. Sin embargo, la familia Aguilar salió a aclarar la situación, dejando en claro que se trataba de una mentira.

El pasado 20 de febrero se llevó a cabo la gala del Premio Lo Nuestro en Miami, donde tanto Ángela Aguilar como Christian Nodal estaban nominados, sin embargo, el intérprete de ‘De los besos que te di’ no se presentó y la hija de Pepe Aguilar desfiló sola por la alfombra roja.

Además, la intérprete de ‘Qué Agonía’ dio un concierto el pasado 22 de febrero en el Carnaval Carmen 2025 en Campeche, donde una vez más llamó la atención al asistir sin su esposo.

Durante su presentación, Ángela Aguilar hizo una pausa para interactuar con su público antes de interpretar su siguiente tema, donde hizo un comentario que encendió las alarmas.

“La siguiente canción que voy a cantar, es una canción que escribió mi papá y pues les tengo una pregunta: levanten a mano todos los mentirosos (...) en Ciudad del Carmen nadie miente, me voy a mudar para acá (...) no tiene la culpa quien promete, sino el güey que le cree, así que para todos esos güeyes que creen, incluyéndome a mí, va esta canción”, dijo la cantante, lo cual fue interpretado por muchos internautas como una indirecta hacia Christian Nodal.