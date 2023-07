Anna Ferro e Ingrid Coronado tuvieron discusión en funeral de Fernando del Solar ¿Qué pasó?

Anna Ferro, la viuda de Fernando del Solar, se encuentra en medio de una gran polémica por varias razones. Una de ellas es que supuestamente maltrataba a los hijos que el exconductor tuvo con Ingrid Coronado. Sin embargo, ella negó rotundamente estas acusaciones, pero sí confirmó que no permitió la entrada de la famosa al funeral.

Anna Ferro prohíbe entrada de Ingrid Coronado a funeral de Fernando del Solar

Según Anna Ferro, ella dio la orden de no permitir la entrada de Ingrid Coronado al funeral de Fernando del Solar por respeto a su familia. Esto habría causado el enojo de la conductora, con quien actualmente mantiene un conflicto legal. “Sí se puso tensa, no lo voy a negar. Los hijos de Fer entraron perfectamente, se pusieron de acuerdo para ver a qué hora la entrada. Lógicamente a la señora no se le permitió entrar, eso sí es verdad, no está diciendo una cosa que no es, por la relación que ellos ya no tenían y no era una relación muy amena. Por respeto a él, a la familia y lo que él también quería”.

Ingrid Coronado estaría luchando por el departamento que compró cuando estaba casada con Fernando del Solar, lo que ha desatado una batalla entre ambas mujeres. Aunque no se ha mencionado nada al respecto, lo que sí se sabe es que Anna Ferro no permitió la entrada de Ingrid al funeral.

Anna Ferro y Fernando del Solar eran una pareja muy popular del mundo de los espectáculos. Instagram @annaferro8

Los problemas entre Anna Ferro e Ingrid Coronado

Este 30 de junio fue el primer aniversario del fallecimiento de Fernando del Solar, un evento que desencadenó una batalla entre Anna Ferro, su viuda, e Ingrid Coronado por un departamento. Aunque anteriormente la instructora de yoga había negado cualquier conflicto entre ellas por una propiedad, ahora lo ha confirmado.

En conmemoración del primer aniversario luctuoso de Fernando del Solar, Anna concedió una entrevista donde reveló que Ingrid Coronado la había contactado para resolver el asunto del departamento en el que reside. Sin embargo, Anna decidió dejar el tema en manos de sus abogados y no tratarlo directamente.

Es importante mencionar que Ingrid Coronado ha amenazado con emprender acciones legales si Anna Ferro no desaloja el departamento en el que reside. Según Ingrid, la propiedad es suya y Anna ya había abandonado el lugar, pero se llevó consigo todos los muebles.