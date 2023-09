“Ante todo tengo agradecimiento”, Sergio Mayer Mori se expresa respecto a Natália Subtil

Natália Subtil y Sergio Mayer Mori se conocieron en 2016, mientras filmaban una película juntos, fue entonces cuando, inmersos en una convivencia constante, comenzaron una relación, la cual dio como fruto el nacimiento de su hija Mila, en noviembre del mismo año. Al respecto y con gran seguridad, Natalia nos confiesa: “Si supiera por todo lo que iba a pasar, lo volvería a hacer feliz, por volver a tener a mi hija conmigo. Mila y yo siempre estamos juntas. Ella vino a darme paz y mucha felicidad”. Por su parte, Sergio expresa “Ser padre ha sido todo un desafío, pero ha valido cada segundo por todo lo lindo que Mila nos ha traído”. Sin embargo, al poco tiempo se dio a conocer el término de la relación.

“El principal sentimiento que tengo hacia Natalia es gratitud” Sergio

La relación actual entre Sergio Mayer Mori y Natália Subtil

Bajo esta premisa, resulta casi necesario preguntarles respecto a la relación que hoy mantienen por el bien de su hija. En palabras de Sergio, “hemos tenido muchas etapas en las que hemos madurado. Ahora, con el tiempo que ha pasado, estamos en un buen lugar, pero claro que lo principal es Mila”. Al respecto, Natalia añade: “definitivamente, hoy es una relación, principalmente por Mila, pues es nuestra única razón de estar unidos, así como también estoy cerca de su familia paterna, pues a ella le encanta estar con sus abuelos; además, siempre nos apoyan y para mí es muy especial tener una buena relación con todos ellos... antes pensábamos y actuábamos diferente, pero hoy sabemos que Mila es nuestra prioridad”.

Sergio Mayer Mori y Natália Subtil confiesan a CARAS la razón detrás de sus enfrentamientos

“Sergio representa vida, literalmente, porque me regaló lo más hermoso que tengo, que es Mila” Natalia

Mila, el gran amor de Sergio y Natália

Hoy día, a casi siete años del nacimiento de Mila, Sergio y Natalia aseguran que su hija es su principal motivación. “Es difícil ponerlo en palabras y resumir mis sentimientos, lo que me ha enseñado y todo lo que Mila significa para mí en una oración, pero representa crecimiento y mucho amor, lo cual creo que es un sentimiento que comparto con Natalia, pues es gracias al amor que le tenemos a Mila, que hemos superado cualquier obstáculo”, asegura él.

Sergio Mayer Mori y Natália Subtil confiesan a CARAS la razón detrás de sus enfrentamientos

“Antes pensábamos y actuábamos diferente, pero hoy sabemos que Mila es nuestra prioridad” Natalia

Familia, por sobre todas las cosas

Y respecto al cariño o al lugar que cada uno ocupa en la vida del otro, dadas las circunstancias, Sergio es el primero en asegurar que “el principal sentimiento que tengo hacia Natalia es gratitud, no solo por haberme dado a Mila, sino por el hecho de que mi hija es como es, por el trabajo que ella ha realizado”. Asimismo, ella comparte: “Para mí, Sergio representa muchas cosas. Cuando yo empecé mi relación con él, vivía muy feliz, pues venía de otra relación que me había hecho mucho daño. Sin duda alguna, vivimos algo muy hermoso, y fue por ello que vino Mila. Poco a poco fui entendiendo su manera de pensar y de actuar, así como también fui respetando sus tiempos, pues eran etapas y edades diferentes, pero, por sobre todas las cosas, Sergio representa vida, literalmente, porque me regaló lo más hermoso que tengo, que es Mila”.