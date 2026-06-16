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Anya Taylor-Joy se suma a El Señor de los Anillos con un personaje inédito para La Caza de Gollum

Esto es lo que debes saber sobre el personaje inédito que interpretará Anya Taylor-Joy en El Señor de los Anillos: La caza de Gollum.

Junio 16, 2026 • 
Melisa Velázquez
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Anya Taylor-Joy se suma a El Señor de los Anillos con un personaje inédito para La Caza de Gollum

Getty Images

Anya Taylor-Joy ha sido fichada para unirse al elenco de El Señor de los Anillos: La cacería de Gollum, la nueva película inspirada en el universo creado por J.R.R. Tolkien, que estará bajo la dirección de Andy Serkis, quien retoma su interpretación como Gollum.

La producción también marcará el regreso de figuras de la trilogía original como Ian McKellen como Gandalf, Elijah Wood como Frodo y Lee Pace como Thranduil, además de sumar a Kate Winslet, Jamie Dornan y Leo Woodall al reparto.

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¿Cuál es el personaje que Anya Taylor-Joy interpretará para El Señor de los Anillos: La caza de Gollum?

Anya Taylor-Joy dará vida a Seren, una elfa sindar del Reino del Bosque y una de las agentes de confianza del rey Thranduil, especializada en misiones de alto riesgo dentro de su territorio.

Se trata de un personaje inédito que ha sido creado especialmente para la película, pues no forma parte de la obra escrita de J. R. R. Tolkien, ni del canon oficial de la franquicia que ha marcado a toda una generación y que sigue conquistando fans alrededor del mundo.

Por otra parte, la carrera de Anya Taylor-Joy sigue en ascenso, pues tras formar parte de franquicias como Mad Max: Fury Road y Dune, ahora se suma al universo de El Señor de los Anillos, una de las sagas más exitosas del cine.

¿De qué tratará El Señor de los Anillos: La caza de Gollum y cuándo se estrena?

El Señor de los Anillos: La caza de Gollum se ambientará antes de La Comunidad del Anillo y seguirá la búsqueda de Gollum, quien posee información crucial sobre el Anillo Único y su vínculo con Frodo Bolsón, mostrando la persecución que sufre el personaje antes de ser capturado por Sauron.

La cinta explorará eventos poco desarrollados en la obra de J. R. R. Tolkien y llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027, marcando el regreso de una de las franquicias más queridas del cine, y generando gran expectación entre los fans.

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