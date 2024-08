Aracely Arámbula cuenta que uno de sus hijos ya tiene novia, esto dijo al respecto

La actriz Aracely Arámbula reveló detalles sobre la vida amorosa de sus hijos, Miguel y Daniel, fruto de su pasada relación con Luis Miguel.

La famosa dejó en claro que mientras sus hijos sean felices, ella estará de acuerdo con sus decisiones. Aunque Aracely suele ser muy reservada con la intimidad de sus hijos que ahora ya son todos unos adolescentes, poco a poco ha contado algunos detalles de sus vidas.

Hace unos días, sin aclarar si se trata de Miguel de 15 años o Daniel de 17, Aracely Arámbula dijo que uno de ellos ya tiene novia, lo que la hace sentir muy feliz de que su hijo ya esté viviendo su primer amor.

“Amo, yo soy muy felices, mi papá diría que soy muy alcahueta. Soy la más feliz de que mis hijos sean felices. Solamente tiene novia uno de mis hijos, pero el otro también ya está enamorado”, dijo al programa De Primera Mano.

No obstante, Aracely mencionó que a sus hijos no les gusta que hable sobre ellos en público. “Me va a regañar porque ya me dijo: ‘mamá, no estés contando de mí. ‘Ah, bueno, le dije yo, pero es que estoy muy orgullosa”.

Aracely Arámbula dijo que ya conoce a la novia de su hijo y que le cae muy bien. “Conozco muy bien a la novia, a sus papás. Es una niña hermosísima que la quiero mucho, la amo, mi Majito bella”, dijo en el programa Ventaneando.