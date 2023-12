Así comenzó el conflicto entre Julián Gil y Marjorie de Sousa

La intérprete venezolana Marjorie de Sousa y el actor argentino terminaron su relación por “incompatibilidad”, así lo contó Julián Gil en una entrevista con Yordi Rosado. “Yo decido terminar esa relación en mayo del 2011. Los motivos fueron incompatibilidad, ella te podrá decir su historia, yo tengo la mía... no me sentía a fin ni cómodo con ella por diferentes temas de su personalidad”, contó Julián, quien ahora está comprometido con la conductora Valeria Marín, sin embargo, el actor sigue sin poder ver a su hijo porque Marjorie de Sousa no se lo ha permitido.

Hace un año, Marjorie de Sousa habló de la posibilidad de que Julián Gil pudiera ver a su hijo Matías quien ya tiene siete años y desde que nació no ha podido convivir con su padre.

Desde su separación, los actores han estado envueltos en polémica tanto por su rompimiento como por la custodia de su hijo. En varias ocasiones, Julián Gil ha arremetido públicamente en contra de su expareja porque no le permite que conviva con su hijo, incluso, el caso pasó a manos de las autoridades correspondientes y desde entonces el actor mantiene la esperanza de convivir con su pequeño.

“Mati está creciendo y lo que más me gusta de mi hijo es que es muy inteligente, es un niño muy maduro, muy feliz y yo sé que el día de mañana pueden pasar muchas cosas. Jamás digas ‘no’ a un reencuentro, que pase lo que tenga que pasar, pero de la mejor manera, desde el amor, desde lo bonito porque así he criado a mi hijo. No desde el oido, las peleas, las cosas, no, desde lo positivo”, dijo hace un año sobre el reencuentro padre-hijo.

Siete años después, Julián Gil pudo ver a su hijo en televisión

El hijo de Marjorie de Sousa y Julián Gil apareció cantando en vivo en televisión durante el programa “Hoy”, un villancico para esta Navidad.

Inmediatamente el video de este momento comenzó a circular en redes sociales y Julián Gil lo compartió y agregó un mensaje lamentando que se normalice la alienación parental que sufre desde hace siete años con su hijo Matías.

"¿Regalo de amor y paz? Ojalá fuera así y no solo de dientes para afuera. Qué mejor regalo de amor y paz que dejar a un hijo conocer a su padre y viceversa”, escribió Julián en sus redes sociales junto a una foto donde aparece Matías recién nacido.

“Hoy después de casi 7 años, pude al igual que miles de ustedes tener un poquito de mi hijo. Después de un tiempo de no poder verlo ni en redes sociales porque no se sacaba su rostro, ahora hizo su debut en televisión”, agregó el actor que recientemente dio a conocer que vuelve a padecer cáncer de piel.

“Como padre se me arrebataron todos mis derechos, se me quitó de forma turbulenta ante la ley la patria potestad. ¿Cómo podemos seguir viendo con buenos ojos y no levantar la voz ante un hecho así?, ¿sería tomado de igual forma, si fuera al revés, si a la madre se le arrebatara sin ninguna razón a su hijo?. Somos miles de personas que sufrimos alienación parenta. Este es un verdadero mal de nuestra sociedad”.