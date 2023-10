Así conquistó Matthew Perry a Julia Roberts

Matthew Perry, actor de la serie Friends, murió el 28 de octubre en su casa de Los Ángeles, California, y surgió el recuerdo de cuando fue novio de Julia Roberts, porque fue una gran historia de conquista.

Los fans de la serie recuerdan perfecto que la actriz de Mujer bonita actuó en un capítulo de la segunda temporada, donde interpretaba a una amiga de la infancia de Chandler, el personaje que hacía Perry.

En dicho capítulo, se reencontraban en Nueva York y tenían una cita amorosa.

Historia del amor entre Matthew Perry y Julia Roberts

Los escritores de la serie fueron quienes ayudaron al actor a conquistarla, porque él no sabía cómo acercarse.

Cabe recordar que Roberts ya había hecho en ese momento la cinta “Pretty Woman” y su fama era ya considerable. Estaba a punto de hacer “La boda de mi mejor amigo”.

Como Matthew quería salir con ella, pidió ayuda a los que escribían los diálogos de la serie, quienes no dudaron en hacerlo. Se supo que Julia preguntó, tras un intercambio de faxes, ¿por qué debería salir con él?.

Perry contó a “The Times of London” alguna vez que hubo una presentación familiar en Nuevo México.

Al momento en que Julia Roberts apareció en la serie, ellos ya eran pareja. Sin embargo, el amor no prosperó por mucho tiempo, ya que salieron por dos meses nada más.

La razón, en su libro de memorias “Friends, lovers and the big terrible thing”, Matthew contó que salir con Julia fue mucho para él, todo el tiempo pensaba que iba a terminarlo.

“¿Por qué no iba a hacerlo? Yo no era suficiente; nunca podría ser suficiente; estaba roto, destrozado, no era digno de amor”, contó en dicho libro.

El adorado “Chandler” tenía mucho de Perry en realidad, sobre todo a la hora de enamorar a quienes le gustaban.

En su libro de memorias también confesó que se sintió atraído por sus compañeras de reparto, Jennifer Aniston y Courteney Cox.

Entre sus parejas se cuentan a Lizzy Caplan, Neve Campbell y Molly Hurwitz.

La noticia de la muerte de Matthew Perry estremeció al mundo del espectáculo, dada la fama que logró gracias a la serie “Friends”.