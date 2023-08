Así es ahora la relación entre Paola Rojas y ‘Zague’: “Hay muchas cosas que me cuesta procesar”

Paola Rojas vivió uno de los momentos más amargos de su vida en 2018, cuando se hizo viral en redes sociales un video íntimo de su entonces esposo, el exfutbolista Luis Roberto Alves ‘Zague’, donde hablaba con una mujer que no era la periodista.

Este video fue la causa de su mediático divorcio. Al respecto, el también comentarista de deportes comentó en 2020: “En la vida nadie es perfecto, yo soy católico, y el único perfecto es Dios. Todos nos podemos equivocar. Vino infelizmente ese hackeo, esa conspiración, un complot que trataron de hacer para sacar provecho de algo. Eso fue un complot porque lo sacaron a un día del Mundial, fue muy notorio, un día antes de que México jugara contra Alemania, fue una conspiración de alguien. No sé si me quiso perjudicar, si quiso sacar provecho, no sé y no me interesa”.

Por su parte, Paola declaró: “Eso te da dirección... a quien esté pasando por un mal momento, lo primero que le diría es eso, hay que proteger a los menores. Por arriba de tu tristeza o de tu enojo está proteger a los menores. Así lo hice y estoy muy satisfecha y muy contenta de haberlo hecho así”.

Durante su matrimonio, la pareja tuvo dos hijos, los mellizos Leonardo y Paulo, quienes recientemente cumplieron 12 años.

Paola Rojas y ‘Zague’ tienen dos hijos, Leonardo y Paulo Instagram @paolarojas

Así se llevan hoy Paola Rojas y ‘Zague’

La periodista, que es parte de las presentadoras de Netas divinas, habló recientemente en el programa sobre la relación que tiene con su exesposo.

“Me acaba de pasar en esta comida en la que coincidimos varias, había mucha prensa y me empiezan a preguntar sobre mi vida actual y me preguntan sobre el padre de mis hijos y yo respondí, la verdad, con mucho cariño y muchos me veían así de ‘¿cómo?’ y sí, la verdad es que le tengo mucho cariño, yo le tengo mucho cariño”, comentó Paola.

Y a pesar de que la separación del ex seleccionado nacional estuvo llena de dolor y enojo, Rojas aprendió a perdonarlo con el paso del tiempo: “En su momento menté madres, pero ya acabó ese proceso, ya sané, ya me perdoné, lo perdoné".

Paola Rojas y su exesposo mantienen una buena relación por sus hijos Instagram @paolarojas

También ha comentado que aunque ya está tranquila respecto al tema, tampoco ha sido nada fácil: “No te voy a decir que mi vida es perfecta, ni que es miel sobre hojuelas, no. Hay muchas cosas que me cuesta procesar”.

Además, Paola Rojas también habló de lo que significó para ella su matrimonio de 9 años con ‘Zague’. “Él y yo vivimos años muy hermosos. Yo me casé muy enamorada, yo disfruté mucho ese matrimonio, esos dos hijos que son una maravilla, además es un papá cercano, atento, responsable y se me quedaban viendo cómo diciendo: ‘¿qué está diciendo?’”, confesó la periodista.

¿Quién es el actual novio de Paola Rojas?

A mediados de 2022, la Paola confirmó que había iniciado un romance con el empresario argentino Marcelo Imposti, quien la estaba acompañando en un viaje fuera de México.

También en una emisión de Netas divinas, la presentadora reconoció que suele hablar muy poco de su actual pareja: “La verdad es que platico muy poco sobre mi novio. Yo soy pública, pero él que culpa tiene de eso”.

Paola Rojas tiene una relación con Marcelo Imposti desde 2020 Instagram @paolarojas

Sin embargo, Rojas compartió con sus compañeras un poco de su actual pareja. “Lo había conocido antes hace muchos años en una en una fiesta, en la que yo también estaba un poco indispuesta, a la mexicana… O sea, digamos que había tomado no solo agua de jamaica. Y entonces, por lo tanto, no me acuerdo, lo cual es un poco frustrante, pero nos conocimos en aquel entonces. Pasaron los años y yo me casé me multipliqué, él también, y nos encontramos años después. Yo estaba comiendo con Daniela (Magún). Y de pronto se para Dani y cuando regresa me dice: ‘Oye ese tipo que está ahí… Y yo, ¿cuál? El guapo que me fascina y no puedo dejar de ver… Ese dice que te conoció en una fiesta hace años y no se olvida de tu mirada”, confesó Paola.