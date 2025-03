Así es José Eduardo Derbez como papá de Tessa, según Paola Dalay

José Eduardo Derbez y Paola Dalay se convirtieron en padres con la llegada de Tessa el 30 de junio de 2024, y desde entonces no pierden oportunidad para demostrar lo enamorados que están de su pequeña.

Y el hijo de Eugenio Derbez cumple con sus responsabilidades como papá al pie de la letra, así lo ha dado a conocer Paola Dalay a través de sus redes sociales. La influencer de moda hizo una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores en su cuenta de Instagram, donde fue cuestionada sobre si José Eduardo Derbez también cambiaba los pañales de Tessa, a lo que ella no dudó en responder.

“Sí, mi guapo es un increíble papá y por más que no le guste mucho, cuando es necesario ahí anda en la cambiada, la bañada, la dormida, etc!”, escribió.

Pero eso no fue todo, acostumbrada a que muchos internautas suelen hacer críticas, la joven salió en defensa de José Eduardo añadiendo: “Y antes de que me digan ‘es su obligación porque es el papá, no es nada extraordinario’ ajá, pero no todos los papás lo hacen”.

Paola Dalay respondió con franqueza a todas las preguntas de sus seguidores, desde cuánto mide (1.61), si tiene operada la nariz y qué es lo que tiene planeado para su próximo cumpleaños. También confesó que cuando participó en una serie junto a José Eduardo Derbez y Vadhir Derbez, ya estaba embarazada, pero no lo sabía.

Paola Dalay hizo una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores Instagram @paodalay_2203

José Eduardo Derbez y Paola Dalay se tatúan en honor a su hija

Tras el bautizo de Tessa el pasado 15 de febrero, José Eduardo Derbez y Paola Dalay quisieron seguir celebrando la vida de su hija y llevarla por siempre en su piel, a través de unos tatuajes.

La pareja compartió en sus respectivas cuentas de Instagram algunos vistazos de su paso por el estadio de tatuajes de Alfredo Flores en la Ciudad de México. “¿Qué creen que sea?”, escribió la influencer en un breve video en el que se veía al tatuador trabajando en el diseño.

La joven mamá se tatuó en la espalda el día y la hora en la que su hija nació, enmarcado por el nombre de la bebé: 10:44 am del 30 de junio de 2024.

José Eduardo Derbez, Paola Dalay Instagram

Por su parte, José Eduardo Derbez prefirió mantener en secreto el diseño que se hizo en honor a su hija en el antebrazo.

Pero lo que sí presumió fue el retrato de Tessa que el tatuador hizo inspirado en fotos que le tomaron a la bebé el día de su bautizo. El dibujo fue enmarcado y muestra a la pequeña con una expresión tierna y sonriente.