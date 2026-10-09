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Así felicitaron Christian Nodal y Pepe Aguilar a Ángela Aguilar por sus 23 años

La cantante tuvo una gran celebración de cumpleaños rodeada de su familia y amigos.

Octubre 09, 2026 • 
Marjorie Daphnis
Ángela Aguilar, Christian Nodal y Pepe Aguilar

Ángela recibió cariñosas felicitaciones de su esposo y su papá.

Getty Images

Con motivo de su cumpleaños número 23, la cantante Ángela Aguilar celebró rodeada de sus seres queridos en una reunión privada. El festejo contó con una ambientación en tonos rosa y magenta, centros de mesa con rosas rojas y un menú exclusivo que incluyó platillos a base de caviar, langosta y carne wagyu.

A través de sus plataformas digitales, tanto su padre, Pepe Aguilar, como su esposo, el cantante Christian Nodal, compartieron mensajes dedicados a la intérprete.

El mensaje nostalgia y orgullo de Pepe Aguilar

Desde las primeras horas del día, el intérprete de música mexicana Pepe Aguilar dedicó una publicación en su cuenta oficial de Instagram para celebrar la fecha. El mensaje estuvo acompañado por una fotografía de archivo en la que aparece cargando a Ángela cuando era niña:

23 años de verte crecer, de aprender contigo y de sentir ese orgullo que no cabe en el pecho. Que la vida te encuentre siempre siendo tú, y que nunca te falten motivos para sonreír. ¡Feliz cumpleaños @angela_aguilar_! ¡Te amo!

La dedicatoria de Christian Nodal

Por su parte, Christian Nodal compartió una fotografía de Ángela sentada a la mesa durante la cena de celebración. La imagen publicada en sus historias de Instagram estuvo musicalizada con el tema “Mañanitas Tapatías” —interpretado por el propio Pepe Aguilar— y acompañada por el siguiente mensaje:

Feliz cumpleaños, amor de mi vida. Dios te siga bendiciendo y llenando de cosas lindas la vida. Es un honor cada vuelta al Sol a tu lado. Te amo con todo mi ser.

Los detalles de la celebración

Durante la velada, organizada con vajilla personalizada en tonos rosados y decoración con luces que proyectaban las iniciales “AA” y la leyenda 23 Birthday, la familia compartió momentos de la reunión a través de redes sociales. Su hermano, Leonardo Aguilar, mostró en sus publicaciones la presencia de la familia en la cena, así como un espectáculo de fuegos artificiales que formó parte de los festejos de la velada.

Ángela Aguilar Christian Nodal Pepe Aguilar
Marjorie Daphnis
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