Así fue el polémico inicio de la relación de Yadhira Carrillo y Juan Collado

Recientemente, comenzaron a circular rumores de una supuesta separación entre Yadhira Carrillo y su esposo, Juan Collado, sin embargo, la actriz rompió el silencio para desmentir dicha teoría y dejar en claro que ella no piensa hablar de su vida privada.

La ex reina de belleza, quien volverá a la televisión como protagonista del remake de ‘El privilegio de amar’, bajo la producción de José Alberto Castro, le dio una entrevista al programa De Primera Mano, donde respondió de forma breve, pero contundente, a los rumores.

“No hablo de mi vida privada. Sea así o no sea así, nunca lo voy a conversar en medios. Nada que tenga que ver con mi vida privada, como cualquier ser humano normal”, dijo la actriz.

Además, fue cuestionada sobre las presuntas infidelidades del abogado, y pese a que evitó la situación, fue clara al mencionar: “Nada de eso (voy a responder), eso sí te puedo decir que no. Pero fuera de eso te digo, no hablo de mi vida privada”.

Así comenzó la relación entre Yadhira Carrillo y Juan Collado

La relación entre Yadhira Carrillo y Juan Collado comenzó en 2007, en medio de una situación polémica que marcó el inicio de su historia juntos.

Ese mismo año, el abogado anunció su separación de la actriz Leticia Calderón, con quien tiene dos hijos, Luciano y Carlo.

Según el relato de Leticia Calderón, ella descubrió que Juan Collado le había sido infiel con Yadhira Carrillo cuando aún estaban juntos, lo que desencadenó un escándalo mediático. Además, la actriz contó que el abogado abandonó el hogar que compartían mientras ella se recuperaba de una cirugía de rodillas, y poco después se hizo público que él había iniciado una relación con la ex reina de belleza.

La protagonista de ‘Esmeralda’ dijo que, durante ese tiempo tan complicado, Juan Collado no estuvo presente en momentos muy importantes, como cuando su hijo Luciano necesitó atención médica en Laredo, Texas, debido a su diagnóstico de Síndrome de Down.

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Leticia Calderón aseguró que Juan Collado intentó recuperar la relación, pero ella no lo aceptó: “Él me pidió otra oportunidad, que buscáramos ayuda psicológica, pero ya no quise”.

Yadhira Carrillo y Juan Collado Instagram @yadhira_carrillo

Por su parte, Yadhira Carrillo siempre ha negado los rumores de un amorío, y asegura que su relación con Juan Collado comenzó después de que él ya había terminado con Leticia Calderón. Según ella, ya se habían separado desde hacía varios meses y ya había tenido otra relación intermedia, con Edith Serrano, antes de empezar a salir con ella.

“Pasaron otros seis meses cuando Juan me llamó de nuevo y me dijo ‘oye, ¿puedo invitarte a desayunar o lo que tú quieras?’, le dije, ‘estoy haciendo novela, no puedo’”, dijo Yadhira Carrillo a Ventaneando.

Fue su amiga, la también actriz Daniela Castro, quien los presentó al coincidir en un restaurante.

Se casaron en 2012 en una lujosa boda en el Colegio de las Vizcaínas en la Ciudad de México, con la presencia de figuras destacadas de la política y el espectáculo, como Julio Iglesias, quien amenizó el evento.

En 2019 Juan Collado fue detenido y llevado al Reclusorio Norte acusado de delitos fiscales, lavado de dinero y delincuencia organizada. En septiembre de 2023 un juez federal le concedió la libertad provisional y siguió su proceso fuera de prisión con un brazalete para impedir su salida de México. A principios de 2024 quedó libre de cargos por orden del juez.