Así inició la historia de amor entre Luis Miguel y Aracely Arámbula

¿Cómo fue el romance de Luis Miguel y Aracely Arámbula? Es quizá una de las preguntas más frecuentes en el mundo del espectáculo. ‘El Sol de México’ tiene un hablado historial amoroso, y entre las mujeres de su vida está la madre de dos de sus hijos, la actriz y también cantante Aracely Arámbula. Tras cuatro años de ser pareja, los famosos decidieron terminar, y aunque en la serie del cantante no habló de su relación con “La Chule”, se han dado un par de declaraciones sobre este tema.

¿Cómo se conocieron Luis Miguel y Aracely Arámbula?

Cuando se conocieron, él tenía 34 y ella 29, y formaron una de las parejas más famosas del medio. Como narró el periodista Gustavo Adolfo, Luis Miguel le ofreció a Aracely participar en un video musical, pero ella no pido por cuestiones de trabajo. Después se reencontrarían con frecuencia en Acapulco, y después el cantante la invtiaría a salir —aún cuando Aracely era novia de Fernando Colunga.

¿Cuándo se separó Aracely Arámbula de Luis Miguel?

La pareja se unió en 2006, pero en 2009 finalizaron todo, incluso después de dos hijos. El ex manager de Luis Miguel, Polo Martínez, contó la supuesta razón por la que Luis Miguel y Aracely terminaron su noviazgo.

13 años después de que la ex pareja tomó caminos diferentes, durante un programa de televisión argentino, Polo confesó que la actriz le dijo a Luis Miguel que se iba a dedicar a su casa y a su familia, sin embargo cambió de opinión y le dijo que seguiría trabajando. “Lo que pasa es que ella había dicho que se iba a dedicar a su casa y a estar con Luis Miguel y después cuando estuvo embarazada dijo, ‘voy a seguir trabajando’, entonces eso a Luis no le gustó mucho’”. Esta habría sido la razón por la que ambos se separaron, aunque hasta el momento ninguno a salido a comentar algo al respecto de estas declaraciones, ya que se han mantenido reservados con su vida privada.

Por otro lado, la actriz vive una nueva etapa en casa junto a sus hijos, quienes ya son unos adolescentes y adoran a su madre, incluso la famosa reveló que son un poco celosos con ella. “Mis hijos, son celositos, no creas. “Es increíble cómo va pasando el tiempo y van entendiendo. Y me dicen: ‘Mamá, si tú tienes novio, no va a venir aquí a la casa a vivir”.

¿Qué ha pasado después de que Luis Miguel y Aracely Arámbula terminaron?

En medio del nuevo romance entre Luis Miguel y Paloma Cuevas, la actriz Aracely Arámbula envió una indirecta al “Sol de México”, con quien tuvo dos hijos, a quienes ha mantenido alejados de los medios y ha sido ella quien se ha hecho cargo de su crianza.

En un programa, la famosa señaló las dificultades que viven miles de mujeres al ser madres solteras. “Ser mamá soltera es muy difícil, la verdad. Admiro a las mujeres, por ejemplo, aquí en México y en muchos países, en toda Latinoamérica, porque es pan nuestro todos los días”. Aracely se ha mantenido al cuidado de sus hijos Miguel y Daniel, quienes tienen 16 y 15 años de edad.

Desde que terminó su relación con Luis Miguel, Aracely Arámbula no ha dado a conocer si ha tenido alguna pareja, hasta que hizo fuertes declaraciones en una entrevista después de que le preguntaran la razón por la que no ha mantenido una relación seria después de la que tuvo con “El Sol de México”. Aracely y Luis Miguel estuvieron juntos desde 2005 hasta 2009 y tuvieron dos hijos en común, desde entonces se sabe que “La Chule” ha estado soltera, dedicada completamente a la crianza de sus hijos Miguel y Daniel. Por lo tanto, la intérprete de la “La Madrastra”, rompió el silencio y dijo que el ritmo de su vida le impide ahora tener una pareja. “Ando muy ocupada, yo creo que una pareja no me aguantaría el ritmo porque la verdad estoy en mil cosas. Entonces por ahorita no”, aseguró.

Además, expresó que tener pareja no es su prioridad, puesto que al momento no ha encontrado quien se adapte a su ritmo de vida, y ha preferido dedicarse a sus proyectos profesionales, a sus hijos y a su fundación. Se sabe que, además de dedicarse a la actuación, la mexicana tiene su propia fundación “Perrrísimo amor”, con la que ayuda a los perritos de la calle, demostrando así que tiene un noble corazón.

¿Cómo es la relación de Luis Miguel con sus hijos?

Aracely Arámbula señaló años que el papá de sus hijos tiene tiempo que no verlos, y le gustaría que en una fecha tan importante como el día del padre pueda darles ese espacio que merecen tanto él como ellos.

“Hace mucho tiempo que no los ve y me encantaría que conviviera más con ellos eso sí", afirmó en su momento a JDS la actriz.

Sin embargo, no sabe si el cantante, quien últimamente ha dejado a un lado el anonimato, conceda ese tiempo de padre para sus hijos que ya han crecido y uno de ellos, Daniel ya empieza a dar sus primeras muestras en la música como cantante y Miguel en el futbol. Orgullosa de los talentos que sus hijos comienzan a dar muestra, Aracely contó sobre el video que semanas posteó en su Intagram años atrás del pequeño Daniel cantado durante una fiesta en la alberca, sin saber aun lo que pueda hacer más grande.

“A él le gusta cantar como todos los niños las canciones que están de moda, pero en realidad es muy pronto para decir algo así, lo que quiero es que ellos se preparen en todas las actividades de niños”, expresó la protagonista de “La Doña”. Aunque no descarta que un futuro pueda ser el nuevo ‘Sol de México’ como su famoso papá, gracias a la fuerte sangre artística que corre por sus venas, La Chule destacó lo grande que es Luis Miguel como artista: “Obviamente su papá es un gran cantante, pero lo que quiero yo, es que disfrute con lo que quiera hacer y por supuesto que lo voy a apoyar en lo que quiera, mis papás me apoyaron mucho en mis sueños y no podría decirle a mi hijo que no, pero más grande ahorita no”, abundó.