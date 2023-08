Así luce la casa de Talina Fernández en Acapulco y esto cuesta rentarla

Tras la dolosa pérdida de Talina Fernández, ahora sale a la luz que una de sus residencias está al acceso del público, así que quienes quieran vacacionar en Acapulco podrán encontrar un sutil paraíso para hospedaje por una módica cantidad. Por lo tanto, gracias a Airbnb, sabemos cómo luce la casa de Talina Fernández en Acapulco.

Así luce la casa de Talina Fernández en Acapulco

Es un alojamiento nombrado QuinTalina en Acapulco de Juárez, Guerrero. En la plataforma especifican que tiene capacidad para 12 huéspedes, con 7 habitaciones, 10 camas y 7 baños.

Bienvenidos a QuinTalina, esta es la casa de Talina Fernández, mejor conocida como la ‘dama del buen decir’, un espacio para relajarte en familia. Nos encontramos detrás del club de yates en el viejo Acapulco y contamos con las amenidades para que familias y grupos grandes puedan hospedarse en un solo lugar. Nuestra casita cuenta con una maravillosa vista a toda la bahía; dentro de las instalaciones podrán encontrar una pequeña alberca bañadora y el condominio cuenta con una grande general. casa de talina fernández en airbnb

En esta residencia —que sí admite mascotas— hay habitaciones con cama king size, cama quin size, cama individual y matrimonial, y todas con baño completo. El diseño tiene vibras del Acapulco de los setenta y la cocina está 100% equipada.

En una entrevista con Ventaneando, Pati Levy, hijo de la fallecida Talina, explicó que la casa de Acapulco no se pondría a la venta, y por eso decidieron ponerla en renta a través de Airbnb. “Tuvimos una respuesta increíble. No dice casa de Talina Fernández, pero yo le puse QuinTalina, esa no queremos venderla, esa era la niña de sus ojos de mi mami, su rincón en donde se paraba a ver toda la bahía y pintaba”, explicó.

Cuánto cuesta hospedarse en la casa de Talina Fernández en Acapulco

El precio por noche es de $4,000 MXN; al menos en este agosto 2023, la tarifa por dos noches está en un total de $9,310 MXN sumando la tarifa por servicio de Aribnb.