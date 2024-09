¡Britney Spears, al cine! Todo lo que reveló sobre su próximo y misterioso proyecto

La cantante y bailarina Britney Spears, una de las estrellas más icónicas del pop, anunció un nuevo e intrigante proyecto cinematográfico. Después de años alejada del centro de atención, la princesa del pop regresa con una película: una noticia que genera gran expectativa entre sus seguidores. En su cuenta de Instagram, la artista de ‘Toxic’ adelantó algunos detalles, pero dejó varias incógnitas que mantienen a sus fans a la espera de más revelaciones.

¿De qué trata la nueva película de Britney Spears?

La estrella del pop ha insinuado que su próxima película, no será una autobiografía, como muchos pensaban. Aunque sus recientes memorias The Woman In Me han dado pie a especulaciones, Britney aclaró en redes sociales que este filme, dirigido por Jon M. Chu, tomará una dirección completamente distinta ya que será un musical. Sin embargo, la trama sigue siendo un misterio, aumentando el interés sobre el papel que Britney interpretará en la gran pantalla.

¿Britney Spears volverá a actuar?

Desde su papel en la recordada película Crossroads en 2002, los fans han estado esperando su regreso al cine. Con este nuevo proyecto, la cantante se adentra en un territorio inexplorado, lo que ha dejado a muchos preguntándose: ¿Qué hará Britney Spears hoy en el cine? Aunque la artista solo revelo sobre su personaje que es extremadamente inteligente, sabemos que interpretará un papel desafiante y sorprendente algo muy diferente de lo que sus seguidores podrían esperar.

“El proyecto que (yo) podría estar haciendo no es una historia biográfica…es un musical de ficción en el que interpreto un personaje extremadamente inteligente. ¡Es halagador estar en tan buena compañía como Jon Chu!”, Instagram

¿Qué se sabe de la película de Britney Spears?

El estreno de la película no tiene fecha prevista. Lo que sí sabemos es que Britney está emocionada por este nuevo desafío en su carrera.

Jon M. Chu, conocido por su trabajo en producciones de alto nivel, será quien diriga este proyecto, que promete ser un éxito tanto para los fans de Britney como para los amantes del cine.