Britney Spears celebra su cumpleaños con su mamá; fotos confirman su reconciliación

Britney Spears celebró su cumpleaños número 42, en compañía de su madre Lynne Spears y su hermano mayor, Bryan.

Este encuentro dio mucho de qué hablar, ya que se sabe que la cantante y su madre no tenían una buena relación, aunado a los problemas personales que ha tenido “La princesa del pop”.

La cantante nació el 2 de diciembre de 1981, hacia finales de los 90 se convertía en una de las cantantes mas exitosas de la década.

Junto a otros artistas como NSYNC, Backstreet boys, Christina Aguilera, marcaron a toda una generación, y es casi lógico que haya enfrentado varios problemas personales.

Britney Spears y su mamá

El momento en que se vieron madre e hija fue muy comentado en redes sociales, porque fue un momento genuino.

Britney Spears con su mamá X

Lo más importante es que Spears se lleve bien con su familia, si esto le hace bien, pues basta recordar todo el lío legal que tuvo con su padre.

¿Qué pasó entre Britney y su mamá?

La interprete de “Baby one more time” reveló hace tiempo que se sentía distanciada de su mamá, ya que en el año 2008, cuando su padre era su tutor, ella no intervino para que la cantante tuviera más autonomía.

Son varios los malos momentos que compartió la cantante, una parte de las historias que se cuentan alrededor de ambas, es que la mamá de Britney se deshizo de sus muñecas de la infancia y de los diarios que escribió cuando era joven.

Después de eso, trascendió que lo que hizo Lynne fue vender esos productos de su hija, con el fin de obtener un mayor beneficio económico, por lo cual fue muy criticada.

Información que publicó en su momento el Daily Mail reveló que entre los productos que vendió en miles de dólares se encuentran unas botas que la cantante utilizó en una presentación del 2000, específicamente en los Billboard Music Awards.

La madre de Britney desmintió todos los rumores al respecto, argumentando que jamás haría un acto tan cruel en contra de su hija, aunque siempre hubo comentarios alrededor de que se aprovechaban de la fama y dinero de Britney.

La tierna foto de madre e hija, recostadas en un sillón, ya está por todos lados y los fans quieren que se recupere al cien por ciento.

La biografía “The Woman in me” reveló muchos pasajes de su vida y se vendió muy bien.