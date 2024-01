Britney Spears respondió a los rumores sobre su regreso a la música con este contundente mensaje

Britney Spears respondió de manera clara y contundente sobre los rumores de que estaba trabajando en un álbum para regresar a la música, luego de estar varios años alejada.

“Solo para que quede claro, la mayoría de las noticias son basura. No paran de decir que estoy recurriendo a gente al azar para hacer un nuevo álbum. ¡Nunca volveré a la industria de la música!”, señaló.

También comentó que ha escrito canciones para otros, y que disfruta esa faceta:

“Para aquellos que hayan leído mi libro, hay muchas cosas que no saben sobre mí... ¡He escrito más de 20 canciones para otras personas en los últimos dos años, soy una escritora fantasma y honestamente lo disfruto de esa manera!”.

Britney Spears borra su Instagram

De hecho, este día, no aparece ya su cuenta de Instagram. Está como no disponible, lo cual ya ha sucedido en el pasado.

Algo que está claro, es que la intérprete de “Baby, one more time”, ha tenido una vida dura, a nivel personal, y que le ha costado superar muchas de esas cosas.

En su libro de memorias, “The woman in me”, habló de su padre, de la relación con Justin Timberlake, que la dejó marcada y de muchas otras cosas más.

La exigencia que tuvo como artista a finales de los 90, e inicios del 2000, fue sumamente retadora, éxito tras éxito, hasta que tuvo una crisis y explotó.

Los altibajos en su vida resultaban normales, en la recta final del 2023 anunció su separación, lo cual seguro también le trajo muchos días malos, anímicamente hablando.

Como cantante vendió millones de discos y tiene varios éxitos como “Toxic”, “Sometimes”, “Womanizer”, entre muchos otros.

Se guardan en la memoria colectiva momentos icónicos como su presentación con una serpiente con “I´m i slave 4 you”, o con Madonna con el beso en la boca en los MTV Video Music Awards.