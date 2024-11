Camila Sodi le dedica un emotivo mensaje a su mamá, Ernestina Sodi

Ernestina Sodi falleció el pasado 8 de noviembre y desde entonces sus hijas, Camila Sodi y Marina Sodi, le han dedicado algunos mensajes tras su partida.

Sin embargo, la actriz de 38 años solo se había pronunciado a través de sus historias de Instagram, donde dio un vistazo de cómo enfrenta este difícil duelo.

Pero este martes 26 de noviembre, a unos cuantos días del fallecimiento de su mamá, Camila Sodi le dedicó una conmovedora publicación que consta de un carrusel de fotos y videos con emotivos momentos junto a Ernestina Sodi.

“Mamá, qué grande es el amor que me enseñaste que trasciende el cuerpo y la tercera dimensión”, escribió la intérprete junto a unos emojis de corazón blancos.

En el primer video podemos ver a Ernestina Sodi parada en un campo de girasoles, sus flores favoritas, según reveló Camila Sodi en agosto de 2023.

En otras imágenes, aparece la escritora disfrutando de un viaje en París, Francia.

De inmediato, la publicación de la actriz se llenó de ‘likes’ y comentarios de amor y apoyo por parte de sus amigos y seguidores.

Famosos como Alondra de la Parra, Aislinn Derbez, Christian Chávez, Gonzalo García-Vivanco, Luis Ernesto Franco, Andrea Escalona, Maite Perroni, el diseñador Kris Goyri, entre muchos otros, se unieron para enviarle su amor a Camila Sodi en estos difíciles momentos.

La terapia de Camila Sodi tras la muerte de Ernestina Sodi

Recientemente, Camila Sodi compartió con sus seguidores que comenzó una nueva terapia llamada ‘EMDR’ para enfrentar la pérdida de su madre.

“Estoy a punto de entrar a una terapia, mi primera terapia de una cosa que se llama EMDR, que tengo muchas ganas de probar”, dijo la intérprete ante la cámara mientras estaba en la sala de espera.

“Es como una onda, se acuerdan de (la película) Eternal Sunshine of the Spotless Mind, es como una onda así, me van a borrar todas mis memorias y ya, voy a salir de aquí como nueva… Bueno, no es así, pero se supone que está increíble, es lo que usaban para el síndrome de estrés postraumático en los soldados y tengo ganas de probarlo”, añadió la famosa.

El EMDR implica recordar un evento traumático y “reprogramar” la memoria usando movimientos oculares rápidos para facilitar el proceso. Incorpora elementos cognitivo-conductuales con movimientos oculares bilaterales u otras formas de estimulación rítmica de izquierda a derecha.