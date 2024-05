Cate Blanchett dice que es ‘de clase media’ y desata controversia: ¿a cuánto asciende realmente su fortuna?

Previo al cierre de la 77ª edición del Festival de Cine de Cannes, se han suscitado diversos momentos claves, muchos de ellos protagonizados por las figuras más importantes de la industria cinematográfica. Uno de estos instantes que acaparó los reflectores estuvo a cargo de Cate Blanchett, quien durante su aparición hizo una serie de declaraciones que le valieron ser duramente cuestionada sobre la visión que tiene de su realidad económica.

La famosa actriz fue cuestionada por asegurar que pertenece a la clase media

La discusión en torno a la perspectiva que posee Cate Blanchett sobre su poder adquisitivo inició luego de que la ganadora del Oscar se catalogó como alguien de clase media. Estos comentarios causaron intriga debido a que para muchos, ella realmente pertenece al pequeño grupo de personas con privilegios financieros superiores al resto del mundo.

“Soy blanca, soy privilegiada, soy de clase media, y creo que por eso a una se le puede acusar de tener una especia de complejo de salvador blanco, pero para ser completamente honesta, mi interacción con los refugiados ha cambiado totalmente mi perspectiva sobre el mundo”, externó Blanchett durante su discurso en una conferencia realizada por las Naciones Unidas en el evento cinematográfico, en la que abordó su experiencia como embajadora en pro de diversas causas.

Si bien la artista australiana siempre se ha caracterizado por sus labores altruistas y lo comprometida que está con el activismo que realiza, la aseveración que hizo acerca de su posición económica dio paso a diversas discusiones alejadas del punto inicial.

Por esta razón hubo quienes consideraron necesario recalcar que Cate no es de clase media, lo que para nada significa que sea mejor o peor persona, simplemente no es una realidad que viva y es importante que sea consciente de ello. Por otra parte, fanáticos salieron en su defensa y señalaron que su expresión hace sentido si se toma en cuenta que ella se refería al hecho de que no viene de una familia de abolengo.

¿Cuánto dinero tiene Cate Blanchett? A esto asciende su patrimonio

Tras sus declaraciones, salió a relucir parte de la información que se tiene sobre el patrimonio económico de Cate Blanchett. Cabe mencionar que estos datos siempre han estado disponibles, por lo que únicamente se retomaron en el afán de mostrar que en realidad ella es una persona millonaria y está muy distante de cambiar de posición.

De acuerdo con datos recopilados por medios como Page Six y The New York Post, la emblemática actriz posee una fortuna que ronda los 95 millones de dólares. Este capital habría sido recaudado gracias a sus más de 30 años de trayectoria artística, en los que ha hecho proyectos de cine, televisión, teatro, producción y publicidad.