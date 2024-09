Cazzu borra fotos de su hija Inti; Nodal estaría detrás de esta decisión

Cazzu borró las fotos de su hija tras reencontrarse con Nodal en el cumpleaños de la pequeña Inti que se celebró en Argentina.

La rapera argentina eliminó las fotos de la fiesta de cumpleaños de su bebé, luego de que su expareja, Nodal, expresara públicamente por qué no muestra a su hija en redes sociales.

Hasta ahora no se ha revelado la razón oficial por la que Cazzu tomó la decisión, pero usuarios en redes sociales creen que se debe a que Christian Nodal está en contra de exponer a su hija.

Hace unas semanas, Nodal se mostró molesto ante sus fans por las críticas que le hicieron por no compartir una felicitación pública por el primer cumpleaños de su hija. Aquella ocasión, el esposo de Ángela hizo enfásis en que no quiere exponer a su hija públicamente.

“Un post, así sea con todo el corazón, así sea con toda la mejor energía, se hace una mier... en los comentarios, ¿por qué yo voy a exponer a mi hija a eso?. Yo no quiero, si lo demás lo hacen está bien, yo no porque no tengo estómago para eso”. “No entiendo por qué debería de publicar fotos o videos, es una bebé. Lo importante es que entienda que su papi tiene que trabajar para que sucedan las fiestas tan preciosas como la que se vivió, creo que desde ahí va el amor, no desde un post, entonces hay un límite, no se metan para estas cosas”, dijo el cantante.

Fuentes cercanas a la pareja sugieren que si bien no han retomado su relación, Cazzu y Christian Nodal mantienen una comunicación constante por su hija Inti. El claro ejemplo de ello fue que Nodal viajó para estar presente en la fiesta. Testigos afirman que la pequeña corrió emocionada hacia su padre al verlo llegar.

Cazzu, parece estar facilitando la relación entre padre e hija, según algunos reportes, la cantante es la primera en tomar la iniciativa para hacer que los lazos entre los tres sean de puro amor, fomentando una convivencia sana.