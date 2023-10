Christian Nodal toma una decisión radical por su hija y sus fans se sorprenden

Christian Nodal mostró un look que sorprendió a muchos, ya que por fin se deshizo de algunos tatuajes en el rostro y presentó su nueva apariencia.

Al parecer, la paternidad ha llevado a Nodal a tomar una decisión respecto a su apariencia física, por lo que inició un tratamiento para quitarse los tatuajes de su rostro.

Esto surge a semanas de convertirse en papá junto a su novia Cazzu; el cantante publicó una imagen en su Instagram donde aparece sin algunos tatuajes.

La razón por la que Nodal decidió realizar un cambio en su físico fue debido al nacimiento de su hija, quien llegó al mundo hace apenas un par de semanas.

“Ya pasó una etapa muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y pues gracias a Dios los tatuajes se borran. Pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita”, dijo a los medios hace unos meses.

Todo parece indicar que Christian Nodal se despidió de sus tatuajes mediante sesiones de láser, uno de los métodos más conocidos para borrar tatuajes.

Sin duda, el cantante cumplió la promesa que hizo para que su hija lo conozca al natural. Esta nueva imagen sorprendió a sus fans que comentaron en redes sociales que el artista luce más rejuvenecido. Los tatuajes que se borró son, una telaraña, un costal de dinero, el número 11 y la palabra ‘forajidos’, y una flor.