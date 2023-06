Victor González, el tío de Constanza Creel, hermano de la difunta actriz Edith González habló con la prensa y confirmó que su sobrina está distanciada de la familia desde que vive con su papá, el político Santiago Creel.

A cuatro años de la muerte de Edith González, su viudo, Lorenzo Lazo organizó una misa para honrar la memoria de la reconocida intérprete que falleció el pasado 13 de junio de 2019 a causa del cáncer de ovario que padeció.

Constanza Creel está “distanciada” de la familia de su mamá Edith González

La hija de la actriz, no asistió a la ceremonia a la que anteriormente llegaba con su tío y sus familiares por parte de su mamá. El hermano de Edith habló con un grupo de reporteros que le preguntaron sobre su sobrina y respondió, “nos hemos separado. Si hay un distanciamiento, pero nada de cocolazos. Solo hay un distanciamiento. “Hay que tomar en cuenta que ella es joven. Está tomando su vida, tomando su rumbo, y es lógico que el tío ya está ruco”.

Víctor González reconoció que le duele la distancia que ahora existe con su sobrina, sin embargo, comentó que está contento de que esté haciendo su vida.

“Sí claro, pero se entiende que así tiene que ser. Edith nada más me la encargó mucho cuando ella murió. Se cumplió hasta los 18 años y ahora ella tendrá que seguir su vida”.

En este sentido, Víctor desmintió que la herencia sea la razón por la que Constanza se alejó, pues al haber cumplido la mayoría de edad, Constanza ya tiene acceso a la herencia que le dejó su mamá, ya que Edith murió cuando su hija tenía 14 años.

“Al contrario, todo es positivo. Ya tiene 19 años. Para ella fue un golpazo lo de su mamá y para todos nosotros. Al hablar de ella hasta se me secan los labios”, declaró Víctor y añadió que no existe ningún conflicto con el papá de su sobrina. “No hay ningún problema, aunque no he tenido comunicación con ella. Pero cuando ella o él lo necesite, se hablará".