Cristina Pacheco fue diagnosticada con cáncer un mes antes de morir, reveló su hija

La fallecida escritora, Cristina Pacheco, quien fue un referente en el periodismo en México recibirá homenaje por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBAL), que honrará su memoria con una ceremonia que podría realizarse a principios del 2024.

Cristina se mantuvo vigente en la televisión mexicana por más de 40 años a través de su programa Aquí nos tocó vivir, así como por los lectores de sus libros y su Mar de historias, serie de relatos que durante 37 años ininterrumpidos publicó cada domingo.

De acuerdo con Lucina Jiménez, titular del INBAL, no se iniciarán los preparativos del evento hasta tener el consentimiento y autorización de Laura y Cecilia, las hijas de Cristina Pacheco. Lucina comentó que por ahora tienen que respetar el duelo que atraviesa la famlia.

¿De qué murió Cristina Pacheco?

El pasado 1 de diciembe, Cristina Pacheco se despidió de manera indefinida de su programa nocturno por problemas de salud, sin embargo, no dio detalles de la enfermedad que aquejaba. “Hoy tengo que soportar y aprender a enfrentar algo a lo que me está enfrentando la vida, no exagero, es duro lo que voy a hacer, pero debo hacerlo. Por razones de salud, graves razones, tengo que suspender al menos momentáneamente estas conversaciones, han sido ricas, divertidas, inesperadas, piense cuánto hemos aprendido”, dijo la periodista que murió tres semanas después de anunciar su retiro temporal.

Un mes después de haber anunciado su retiro, se anunció la repentina muerte de la escritora y en el funeral, su hija Laura Emilia reveló a los medios de comunicación que la escritora padecía cáncer, enfermedad que le detectaron hace menos de un mes y fue letal.

Laura mencionó que su mamá pidió que no la llevaran a ningun hospital, y falleció en su casa junto a su familia.

“Nos pidió que no la lleváramos a ningún hispital y lo complimos. Ella falleció en su casa, en su cama, rodeada de sus cosas,con su familia, así se quería ir y así se lo cumplimos”.

Cristina Pacheco fue velada en la funeraria Gayosso ubicada en la avenida Félix Cuevas de la Colonia del Valle. Al velorio solo asistieron los familiares y amigos más cercanos a la periodista.

La hija de la periodista dijo que su madre no quería dejar el programa de Canal Once, sin embargo, la enfermedad la orilló a tomarse un descanso. “Ella decía, ‘yo no estoy cansada, estoy enferma, porque de no haber estado enferma, nunca habría dejado ese programa: ‘Decía, me siento en esa silla y se me olvida todo, me siento en esa silla y todo es posible”.

“Perder a una mamá es devastador, es perder la raíz, perder el rumbo, perder la brújula. Ha sido muy duro, no sé cómo voy a manejar los días ahora que ella no está porque era una presencia muy activa en mi vida, teníamos una excelente relación, platicábamos mucho, me platicaba mucho de su trabajo, yo le contaba cosas que veía, que le podían interesar para su trabajo”, concluyó Laura con gran tristeza.