Cuáles son las 20 mejores películas de amor y romance para San Valentín según la inteligencia artificial

El Día de San Valentín está próximo, y con él, la eterna búsqueda del plan perfecto para celebrar el amor. Si bien las cenas románticas y los regalos especiales siempre son opciones válidas, ¿qué tal si este año elevas la experiencia con un maratón de cine romántico de primer nivel? Para ayudarte a elegir entre la inmensidad de opciones disponibles, hemos consultado a la inteligencia artificial para crear la lista definitiva de las 20 mejores películas de amor y romance para San Valentín.

Prepárate para suspirar, reír, y quizás hasta derramar alguna lágrima con esta selección cinematográfica que abarca clásicos atemporales, joyas del cine internacional, y propuestas contemporáneas que han conquistado corazones en todo el mundo.

¿Qué películas de amor de Hollywood son imprescindibles? El romance clásico

Para aquellos que suspiran por los romances de antaño , Hollywood tiene un repertorio inigualable de clásicos que nunca fallan en San Valentín. Estas películas, cargadas de elegancia, diálogos memorables y finales icónicos, son la elección perfecta para quienes buscan un romance sofisticado y atemporal.

Casablanca (Casablanca, 1942, Estados Unidos):

Un clásico por excelencia, protagonizado por Humphrey Bogart (Rick Blaine) e Ingrid Bergman (Ilsa Lund). En la exótica Casablanca durante la Segunda Guerra Mundial, el cínico expatriado estadounidense Rick Blaine se reencuentra con su antigua amante, Ilsa Lund, quien ahora está casada con un líder de la resistencia checa. Atrapados en un triángulo amoroso en medio del conflicto global, Rick e Ilsa deben tomar decisiones desgarradoras sobre el amor y el deber. Un clásico inolvidable del cine romántico, famoso por sus diálogos ingeniosos, actuaciones icónicas y el sacrificio final en nombre del amor.

Cinema Paradiso (Nuovo Cinema Paradiso, 1988, Italia/Francia):

Con Philippe Noiret (Alfredo), Salvatore Cascio (Salvatore “Totò” niño), Marco Leonardi (Salvatore adolescente) y, Jacques Perrin (Salvatore adulto). Salvatore, un famoso director de cine, regresa a su pueblo natal en Sicilia tras la muerte de Alfredo, el proyeccionista del cine local. A través de flashbacks, la película narra la infancia de Salvatore, su fascinación por el cine y su entrañable amistad con Alfredo, quien le enseña el amor por el séptimo arte y lo guía en sus primeros pasos en la vida. Aunque no es una historia de amor romántico en el sentido tradicional, la película está impregnada de nostalgia, pasión por el cine y el dulce recuerdo del primer amor de juventud, para convertirla en una obra conmovedora y universal sobre el paso del tiempo y los lazos que nos marcan.

Ghost (Ghost, 1990, Estados Unidos):

El clásico protagonizado por Patrick Swayze (Sam Wheat), Demi Moore (Molly Jensen) y Whoopi Goldberg (Oda Mae Brown) es un imperdible en esta época. Sam y Molly son una pareja felizmente enamorada en Nueva York, hasta que Sam es asesinado en un asalto. Inesperadamente, Sam regresa como fantasma y descubre que Molly está en peligro. A través de una médium excéntrica, Oda Mae Brown, Sam intenta comunicarse con Molly para protegerla y decirle cuánto la ama, en un romance que trasciende la muerte y explora la conexión espiritual entre dos almas destinadas a estar juntas. Un clásico del romance sobrenatural que mezcla drama, comedia y elementos fantásticos de manera inolvidable, con una banda sonora icónica y una escena de alfarería que se ha convertido en un símbolo del amor apasionado.

¿Qué películas románticas te transportarán a mundos mágicos? El amor entre encanto y fantasía

Si buscas historias de amor que te hagan soñar y creer en la magia del destino , estas películas te transportarán a universos llenos de encanto, fantasía y emociones a flor de piel. Ideales para quienes buscan un romance original y con un toque especial:

Amélie (Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, 2001, Francia/Alemania):

Protagonizada por Audrey Tautou (Amélie Poulain) y Mathieu Kassovitz (Nino Quincampoix). Amélie, una joven camarera parisina con una visión mágica del mundo, decide secretamente mejorar la vida de quienes la rodean, al realizar pequeños actos de bondad anónimos. En su camino por hacer el bien, se cruza con Nino, un joven peculiar que colecciona fotos desechadas de fotomatones, y entre ellos surge un romance dulce y lleno de fantasía en las calles de Montmartre. Una joya visual y narrativa del cine francés, repleta de optimismo, humor y un encanto irresistible.

Your Name. (Kimi no Na wa., 2016, Japón):

Mitsuha, una joven que vive en un pueblo rural de Japón, y Taki, un estudiante de Tokio, comienzan a intercambiar cuerpos de manera inexplicable mientras duermen. Confundidos al principio, pronto descubren que están conectados de una manera misteriosa y profunda, y a través de estos intercambios, comienzan a conocerse y enamorarse sin haberse visto nunca en persona. Una obra maestra de la animación japonesa, visualmente deslumbrante y con una historia original y emotiva que explora el destino, la conexión y el amor a través del tiempo y el espacio.

Como agua para chocolate (Como agua para chocolate, 1992, México):

Ambientada en México durante la Revolución, la película cuenta la historia de Tita, la hija menor de la familia de la Garza, condenada por la tradición familiar a no casarse y cuidar de su madre hasta la muerte. Cuando Pedro, el hombre que ama, se casa con su hermana para estar cerca de ella, Tita encuentra en la cocina una forma de expresar sus emociones y pasiones, lo que traspasa sus sentimientos a través de sus deliciosos platillos. Una película mágica y sensual basada en la novela de Laura Esquivel, que mezcla realismo mágico, pasión culinaria y un romance prohibido y lleno de simbolismo en el contexto histórico de México, con Lumi Cavazos (Tita de la Garza) y Marco Leonardi (Pedro Muzquiz) a la cabeza del elenco.

Don Juan DeMarco (Don Juan DeMarco, 1994, Estados Unidos):

Con un gran elenco encabezado por Johnny Depp (Don Juan DeMarco/John Arnold DeMarco), Marlon Brando (Dr. Jack Mickler) y Faye Dunaway (Marilyn Mickler), esta película encantadora y original que celebra el poder de la imaginación, la belleza del amor idealizado y la capacidad de transformar la realidad a través de la fantasía. John Arnold DeMarco, un joven que cree ser el legendario amante Don Juan, intenta suicidarse. El psiquiatra Jack Mickler es asignado a su caso y, en lugar de medicarlo de inmediato, decide escuchar su historia. A medida que Don Juan le cuenta sus apasionadas aventuras amorosas, el psiquiatra comienza a cuestionar su propia visión del mundo y a contagiarse por la magia y el romanticismo de su paciente, que le ayuda a encender la llama en su matrimonio.

To Every You I’ve Loved Before (Kimi wo Aishita Hitori no Boku e, 2022, Japón) y To Me, The One Who Loved You (Boku ga Aishita Subete no Kimi e, 2022, Japón):

Este dúo de películas presenta una historia que puede verse en cualquier orden y que sin ser una continuación como tal, se complementan una a otra para mostrar una narrativa profunda de las emociones humanas.

“To Every You I’ve Loved Before” nos lleva de la mano a la historia de Koyomi Takasaki, quien tras el divorcio de sus padres, se encuentra viviendo con su padre. Al ingresar a la universidad, se hace amigo de una chica llamada Kazune Takagawa. Pero pronto descubre que viene de un universo paralelo donde ellos son amantes. Esta película explora la idea de universos paralelos y destinos entrelazados de una manera visualmente hermosa y emocionalmente conmovedora.

“To Me, The One Who Loved You”, la película complementaria de “To Every You I’ve Loved Before”, que narra la misma historia pero desde la perspectiva del universo paralelo donde Koyomi y Kazune son amantes desde el principio. Koyomi Hidaka, que vive con su madre tras el divorcio de sus padres, se enamora de una chica llamada Shiori Satō en su lugar de trabajo en un centro de investigación. Pero cuando su padre y la madre de Shiori deciden casarse, todo se complica. Esta película profundiza en las emociones y decisiones del otro “Koyomi” en el universo paralelo, para crear una experiencia narrativa rica y compleja al ver ambas películas. Aunque pueden ser vistas en cualquier orden, muchos recomiendan ver “To Every You I’ve Loved Before” primero para una mejor experiencia.

¿Qué comedias románticas son perfectas para San Valentín?

Si la idea es pasar un rato divertido y ligero, mientras te enamoras de los personajes y sus enredos románticos, estas comedias son la elección ideal. Ingenio, situaciones hilarantes y finales felices garantizados para una noche de San Valentín llena de sonrisas:

Cuando Harry conoció a Sally... (When Harry Met Sally..., 1989, Estados Unidos):

Un clásico que trasciende los géneros, con Billy Crystal (Harry Burns) y Meg Ryan (Sally Albright). ¿Pueden un hombre y una mujer ser solo amigos? Esta es la pregunta que explora esta icónica comedia romántica a través de la relación de Harry y Sally, quienes se conocen en un viaje en coche y discuten sobre este tema fundamental. A lo largo de los años, sus caminos se cruzan y se separan, mientras su amistad evoluciona y la tensión romántica crece. Divertida, inteligente y con diálogos brillantes, esta película es un clásico del género que sigue vigente hoy en día.

Orgullo y Prejuicio (Pride & Prejudice, 2005, Reino Unido/Francia/Estados Unidos):

Una adaptación cinematográfica exquisita de la clásica novela de Jane Austen, con una ambientación impecable, diálogos ingeniosos y una química innegable entre sus protagonistas, Keira Knightley (Elizabeth Bennet) y Matthew Macfadyen (Mr. Darcy). En la Inglaterra rural del siglo XIX, la vida de la familia Bennet se ve alterada con la llegada de jóvenes y ricos solteros a la vecindad. Entre ellos, el apuesto y orgulloso Mr. Darcy y la inteligente y de espíritu libre Elizabeth Bennet, cuyos primeros encuentros están marcados por el prejuicio y la incomprensión. Sin embargo, a medida que se conocen mejor, sus ideas preconcebidas comienzan a desmoronarse, para dar paso a una atracción irresistible y un romance lleno de obstáculos y superación.

Ocho Apellidos Vascos (2014, España):

Una comedia romántica española que rompió récords de taquilla, llena de humor, chispas y un choque cultural divertido y entrañable con Clara Lago (Amaia) y Dani Rovira (Rafael).

Rafa, un joven sevillano que nunca ha salido de Andalucía, decide viajar al País Vasco para recuperar a Amaia, una chica vasca con carácter fuerte de la que se ha enamorado perdidamente. Para conquistarla, Rafa tendrá que hacerse pasar por vasco y adaptarse a las costumbres y tradiciones del norte, lo que desencadena una serie de situaciones hilarantes y enredos culturales.

Shakespeare in Love (Shakespeare in Love, 1998, Reino Unido/Estados Unidos):

Protagonizada por Joseph Fiennes (William Shakespeare), Gwyneth Paltrow (Viola de Lesseps) y Judi Dench (Reina Isabel I), se trata de una comedia romántica de época ingeniosa y encantadora, ganadora del Oscar a Mejor Película, que imagina una historia de amor ficticia en la vida del joven dramaturgo, celebrando el poder del amor y la inspiración artística.

En Londres del siglo XVI, el joven William Shakespeare, atormentado por el bloqueo del escritor, encuentra la inspiración y el amor en Viola de Lesseps, una joven noble apasionada por el teatro que se disfraza de hombre para poder actuar. Su romance prohibido y clandestino se entrelaza con la creación de “Romeo y Julieta”, reflejando la pasión y el drama de la obra en la propia vida de Shakespeare.

¿Qué películas muestran romances intensos y apasionados?

Si buscas películas que te emocionen hasta la médula y te hagan sentir la pasión del amor en carne propia, estos dramas románticos son para ti. Historias épicas, amores imposibles y finales conmovedores que te dejarán sin aliento y con el corazón latiendo fuerte:

La La Land (2016, Estados Unidos):

En Los Ángeles, Mia, una aspirante a actriz, y Sebastian, un pianista de jazz con sueños de abrir su propio club, se conocen y se enamoran mientras persiguen sus respectivas ambiciones artísticas. Su relación florece en medio del brillo y el glamour de Hollywood, pero sus caminos profesionales comienzan a separarlos, lo que pone a prueba su amor y sus sueños. Un musical moderno visualmente espectacular, con una banda sonora inolvidable y una historia que explora el amor, la ambición y el sacrificio con un toque agridulce y reflexivo, protagonizada por Ryan Gosling (Sebastian Wilder) y Emma Stone (Mia Dolan).

Diario de una Pasión (The Notebook, 2004, Estados Unidos):

Ryan Gosling (Noah Calhoun) junto a Rachel McAdams (Allie Hamilton) protagonizan este clásico moderno. En una residencia de ancianos, un hombre le lee a una mujer con Alzheimer la historia de amor de Noah y Allie, dos jóvenes de clases sociales diferentes que se enamoran perdidamente en la Carolina del Norte de los años 40. Su romance apasionado y lleno de obstáculos, desde la oposición familiar hasta la Segunda Guerra Mundial, es narrado a través de los recuerdos y las cartas de amor, en un relato épico que trasciende el tiempo y las barreras sociales. Un drama romántico clásico y lacrimógeno, con actuaciones intensas y una historia de amor inolvidable.

Siempre el mismo día (One Day, 2011, Estados Unidos/Reino Unido):

Anne Hathaway da vida a Emma Morley y Jim Sturgess a Dexter Mayhew, dos jóvenes que se conocen la noche de su graduación universitaria y, aunque hay una conexión innegable, deciden seguir caminos separados. La película sigue sus vidas durante 20 años, con encuentros cada 15 de julio para ver cómo evolucionan sus carreras, sus amores y, sobre todo, su relación. A través de estos encuentros anuales, se revela una historia de amor agridulce, llena de oportunidades perdidas, segundas oportunidades y la pregunta de si dos personas destinadas a estar juntas encontrarán finalmente el camino. Un drama romántico moderno y conmovedor, con una química palpable entre sus protagonistas y un final que invita a la reflexión sobre el destino y el amor verdadero.

¿Qué películas románticas te sorprenderán por su originalidad?

Si buscas salir de los clichés y descubrir historias de amor que rompen esquemas, estas películas te ofrecerán propuestas originales y sorprendentes, con enfoques narrativos innovadores y personajes fuera de lo común:

Love Actually (Love Actually, 2003, Reino Unido/Estados Unidos/Francia):

Trama: Ambientada en Londres durante la época navideña, esta comedia romántica coral entrelaza las historias de varias parejas (y solteros) que experimentan el amor en sus diferentes formas: primer amor, amor no correspondido, amor de pareja, amor de amistad, amor familiar. A través de situaciones divertidas, emotivas y a veces agridulces, la película explora la complejidad del amor y las relaciones humanas en el contexto mágico de la Navidad. Una comedia romántica británica entrañable y reconfortante, perfecta para ver en grupo o en pareja, que celebra el amor en todas sus manifestaciones. Cuenta con una amplio y reconocido elenco, entre los cuales se encuentran Hugh Grant, Keira Knightley, Colin Firth, Emma Thompson, Alan Rickman, Liam Neeson, y muchos más.

El Secreto de sus Ojos (El secreto de sus ojos, 2009, Argentina/España):

Benjamín Espósito, un oficial de justicia jubilado, decide escribir una novela basada en un antiguo caso de asesinato que lo obsesionó durante años y que quedó sin resolver. A medida que revive los recuerdos de la investigación y su relación con su jefa, Irene Hornos, también se reencuentra con un amor pasado que marcó su vida. Un thriller romántico argentino ganador del Oscar a Mejor Película Extranjera, que combina intriga, suspenso, y una historia de amor contenida pero poderosa, que explora temas como la memoria, la justicia y el paso del tiempo. Protagonizada por Ricardo Darín (Benjamín Espósito), Soledad Villamil (Irene Hornos) y Guillermo Francella (Pablo Sandoval).

500 Días con Summer (500 Days of Summer, 2009, Estados Unidos):

Tom, un joven arquitecto que trabaja escribiendo tarjetas de felicitación, se enamora perdidamente de Summer, una chica que no cree en el amor verdadero ni en las relaciones formales. La película narra la historia de su relación no convencional desde la perspectiva de Tom, a través de flashbacks y saltos temporales, nos muestra los momentos felices y los desengaños de un romance agridulce y moderno. Una comedia dramática romántica original y refrescante, con una banda sonora indie encantadora y una narrativa que desafía las convenciones del género, protagonizada por Joseph Gordon-Levitt (Tom Hansen) y Zooey Deschanel (Summer Finn).

Lost in Translation (Lost in Translation, 2003, Estados Unidos/Japón):

Con Bill Murray (Bob Harris) y Scarlett Johansson (Charlotte), en la vibrante y caótica Tokio, Bob Harris, una estrella de cine estadounidense en declive, y Charlotte, una joven estadounidense recién casada y abandonada por su esposo fotógrafo, se conocen en un hotel de lujo. En medio del choque cultural y la soledad que sienten en una ciudad extraña, surge entre ellos una conexión inesperada y profunda, una amistad íntima que trasciende la diferencia de edad y las circunstancias. Un drama romántico sutil y melancólico, con diálogos minimalistas y una atmósfera intimista que explora la conexión humana, la soledad y la belleza de los encuentros fortuitos.

Call Me By Your Name (Call Me By Your Name, 2017, Italia/Francia/Brasil/Estados Unidos):

Con Timothée Chalamet como Elio Perlman y Armie Hammer como Olive, este drama romántico delicado y evocador, visualmente hermoso y con actuaciones sutiles y conmovedoras, explora la intensidad del primer amor y la belleza de la conexión humana. Durante el verano de 1983, en la Riviera italiana, Elio Perlman, un adolescente italo-estadounidense, pasa las vacaciones de verano en la villa de sus padres. La llegada de Oliver, un atractivo estudiante estadounidense que viene a ayudar al padre de Elio con su investigación, altera la tranquilidad del verano y despierta en Elio sentimientos nuevos e intensos. Entre paseos en bicicleta, lecturas y conversaciones profundas, surge un primer amor sensual y melancólico entre Elio y Oliver, marcado por la fugacidad del verano y la intensidad de las emociones adolescentes.

Este San Valentín, deja que la magia del cine te envuelva y te inspire a celebrar el amor en todas sus formas. Ya sea que elijas un clásico atemporal, una comedia divertida, un drama apasionado o una joya del cine internacional, estas 20 películas te ofrecen un abanico de opciones para disfrutar de una velada romántica inolvidable. ¡Prepara las palomitas, elige tu película favorita, y déjate llevar por el encanto del séptimo arte en este día tan especial!