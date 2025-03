¿Cuándo sale la película ‘Lilo y Stitch’ 2025 live-action en México? Descubre el primer trailer: VIDEO

La magia de Disney vuelve a invadir la pantalla grande , esta vez con uno de sus clásicos más queridos: ‘Lilo y Stitch’. Tras meses de espera, Disney finalmente liberó el primer trailer del live-action de la película animada de 2002, lo que desató una ola de nostalgia y emoción entre los fanáticos de todas las edades.

El adelanto, cargado de ternura, humor y la inconfundible banda sonora de Elvis Presley, ha confirmado que la entrañable historia de la niña hawaiana y su amigo alienígena está lista para conquistar a una nueva generación y revivir la magia en los corazones de quienes crecieron con ella. ¿Cuándo podremos disfrutar de esta esperada película en cines de México?

¿Cuándo se estrena “Lilo y Stitch” live-action en México?

La película “Lilo y Stitch” live-action llegará a los cines mexicanos el 23 de mayo de 2025. Posteriormente, estará disponible en la plataforma de streaming Disney Plus, para permitir así que más espectadores disfruten de esta adaptación.

¿De qué trata la película “Lilo y Stitch” live-action?

El primer tráiler deja claro que la esencia de la película original se mantiene intacta. La historia se centra en Stitch, el alienígena conocido como “Experimento 626", quien escapa de la Comunidad Intergaláctica y aterriza en la Tierra, específicamente en Hawái. Allí, Lilo, una tierna niña hawaiana, confunde al alienígena con un perro y lo adopta como su mejor amigo.

La cinta promete estar cargada de diversión, ternura y música emblemática de Elvis Presley, además de los valores familiares resumidos en la icónica frase: “Ohana significa familia, familia significa que nadie se queda atrás ni se olvida.”

La promesa de fidelidad al material original , evidenciada en el tráiler, ha generado confianza entre los fans, que esperan revivir la magia de ‘Lilo y Stitch’ con la calidad visual y narrativa que Disney suele ofrecer.

¿Quiénes forman parte del elenco del live-action de “Lilo y Stitch”?

El elenco del live-action de ‘Lilo y Stitch’ combina caras nuevas con nombres reconocidos, prometiendo actuaciones convincentes y entrañables. Maia Kealoha, en su debut cinematográfico, será la encargada de dar vida a la adorable y aventurera Lilo. La joven actriz hawaiana ha cautivado en el tráiler con su ternura y carisma, para encarnar a la perfección el espíritu de Lilo.

Chris Sanders, codirector y guionista de la película animada original, regresa para poner voz a Stitch, lo que asegura la continuidad y autenticidad del personaje. Sydney Elizabeth Agudong interpreta a Nani, la hermana mayor de Lilo. Billy Magnussen se mete en la piel de Pleakley, el agente Pleakley, y Zach Galifianakis da vida a Jumba, el científico loco creador de Stitch.

Completan el reparto Amy Hill como Tutu, Kaipo Dudoit como David, Courtney B. Vance en el papel de Cobra Bubbles y Tia Carrere como Mrs. Kekoa, quien curiosamente dio voz a Nani en la película animada original.

En el trailer de Lilo y Stitch sale el hombre al que siempre se le caia su helado, ya ganamos pic.twitter.com/jpfwAQtWTQ — Levi (@mothrfdragns) March 12, 2025

¿Quién dirige la nueva versión de “Lilo y Stitch”?

La dirección está a cargo de Dean Fleischer-Camp, cineasta reconocido por su trabajo en la película nominada al Oscar “Marcel the Shell with Shoes On”. Fleischer-Camp aporta su estilo particular para darle nueva vida al querido clásico animado.

¿Cuándo salió la primera película de “Lilo y Stitch”?

La película original de “Lilo y Stitch” fue un éxito inesperado en 2002, además de haber llegado en un momento crucial para Disney. Con un presupuesto limitado y alejándose de las clásicas historias de princesas, el filme logró una conexión especial con el público gracias a su mensaje sobre la familia y la amistad.

Dos décadas después, Disney enfrenta nuevamente desafíos con sus adaptaciones live-action . Por lo que existe la expectativa de que la compañía busca replicar aquel éxito, al confiar en que esta emotiva historia pueda revitalizar la aceptación crítica y comercial de sus remakes recientes.

El tráiler ha generado una reacción muy positiva, y las primeras impresiones sugieren que la película tiene el potencial de conquistar tanto a los fans nostálgicos como a las nuevas generaciones. Si ‘Lilo y Stitch’ live-action logra capturar la esencia del original y ofrecer una experiencia cinematográfica emocionante y entrañable, podría convertirse en un nuevo éxito para Disney y reafirmar la vigencia de esta querida historia.

¿Qué esperar del live-action de “Lilo y Stitch”?

Aunque el avance muestra escenas muy similares a la película original, también ofrece nuevas dosis de humor y un diseño renovado de Stitch, adaptado al formato CGI moderno. La esencia hawaiana, la nostalgia por las aventuras de los protagonistas y la música del rey Elvis Presley son elementos que seguramente emocionarán a los fans de siempre y a las nuevas generaciones.

Un aspecto que ha llamado especialmente la atención es el diseño de Stitch en CGI. El personaje alienígena ha sido recreado con un gran nivel de detalle, pero mantiene su ternura y expresividad con un toque de realismo que lo hace aún más adorable. En definitiva, el tráiler nos invita a esperar una película que honre el espíritu del clásico, pero con un toque fresco y actual, perfecta para disfrutar en familia y para reconectar con la magia de ‘Ohana’.

El live-action de 'LILO & STITCH' se ve ABSOLUTAMENTE PERFECTO.



Stitch es increíble, han clavado el diseño real. La niña que interpreta a Lilo tiene la misma energía que la película original y las vibes en general son geniales.



Día 1 en el cine, qué ganas 😍 pic.twitter.com/0PPFtIQezg — Geek Zone 🍿 (@GeekZoneGZ) March 12, 2025

VIDEO: Primer trailer oficial de “Lilo y Stitch” live-action

El tráiler, lanzado recientemente, muestra momentos icónicos como la llegada de Stitch a la Tierra y el inolvidable juicio intergaláctico previo a su destierro.

Con este lanzamiento, Disney prepara el terreno para uno de los estrenos más esperados del año 2025, recordándonos una vez más la importancia de la familia y la amistad a través de una historia que promete ser inolvidable.