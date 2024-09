Daniela Romo aclara cuál es su estado de salud tras “ausentarse del trabajo”

Daniela Romo despertó preocupación por su estado de salud debido a que supuestamente la actriz se ausentó de su trabajo porque habría sido operada de una hernia en la columna que le provocaba dolores al caminar.

Sin embargo, todo esto quedó en un rumor, ya que Daniela Romo se pronunció para desmentir los rumores sobre su estado de salud y agradeció que sus fans se preocuparan por ella. Además, reconoció que no entendía de dónde habían surgido los rumores.

Mediante redes, Daniela Romo desmintió que no se presentara a las grabaciones de la telenovela de Amor Amargo. “Yo no sé que tanto rollo, pero les agradezco que me hagan favor de preocuparse por mi persona. Los quiero”, dijo.

“Aquí estamos grabando desde temprano”, mencionó la actriz para desmentir que lleve semanas fuera de los foros.

Daniela Romo participa en la telenovela de Pedro Ortiz de Pinedo que estrenará el 4 de noviembre a las 630 pm. Esta novela está basada en la telenovela protuguesa de María Joao Mira y Diogo Horta, que fue lanzada en el año 2007.