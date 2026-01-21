Suscríbete
Danna revive “Enredados” y despierta la nostalgia de toda una generación

La voz original de Rapunzel en español vuelve a cantar “Mi vida empieza así” justo cuando Disney prepara su versión live-action

Enero 20, 2026 • 
Tania Franco
Un video bastó para transportar a millones de fans directamente al 2010. Danna volvió a cantar “Mi vida empieza así”, tema principal de Enredados, y el efecto fue inmediato: una ola de nostalgia que recordó el momento en el que la artista se convirtió en la voz de Rapunzel en español, marcando a toda una generación que creció con la magia del clásico animado de Disney.

Una etapa clave en la carrera de Danna, cuando su interpretación de Rapunzel se convirtió en símbolo de sueños, libertad y crecimiento. Hoy, su voz sigue resonando en personajes tan icónicos como fue Elphaba de Wicked, en su versión de teatro y del doblaje de la película protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande.

El timing no pudo ser más significativo. Mientras la nostalgia se apodera de redes sociales, Disney Studios confirmó oficialmente a los actores que encabezarán la adaptación live-action de Enredados: Teagan Croft como Rapunzel y Milo Manheim como Flynn Rider. Un anuncio que refuerza la vigencia de la historia y demuestra que el legado de la película sigue evolucionando.

Estrenada en 2010, Enredados se consolidó como uno de los clásicos más queridos de la animación moderna, y su música sigue siendo parte del imaginario colectivo. Hoy, la voz de Danna vuelve a recordarnos por qué esa historia sigue viva.

Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
