El desgarrador testimonio de Maribel Guardia; así se enteró que su hijo Julián Figueroa había muerto

Maribel Guardia abrió su corazón y contó cómo fue que se enteró de la muerte de Julián Figueroa, su hijo, quien falleció el 9 de abril de 2023, cuando solo tenía 27 años de edad.

El también hijo de Joan Sebastian estaba en un punto importante de su carrera, al formar parte de una de las telenovelas estelares de Televisa Univisión con “Mi camino es amarte”

En el ámbito personal estaba bien con su esposa Imelda Tuñón y su hijo. Por lo cual, su muerte resultó muy impactante.

Así se enteró Maribel Guardia

La también cantante, dijo en una entrevista con Matilde Obregón que se fue a cenar después de dar una función de teatro. Ella pensó que Julián se había peleado con Imelda.

“No me pasaban los tacos, pero sentía que algo estaba mal. Ya le hablo a Marco y me dice que ya vaya para la casa y cuando ya vamos a la mitad le vuelvo a marcar y me dice ‘Julián está muerto’. Yo agarré el teléfono, lo tiré contra el vidrio, empecé a gritar como loca, de milagro no me estrellé. Fue lo más triste, lo más doloroso que me ha pasado en mi vida”, dijo.

Esta parte de la historia no había sido contada a detalle, lo cual deja ver el gran dolor que sufre por la ausencia de su hijo.

De hecho, este fue el primer año en que lo colocó en un altar de Día de Muertos, que tambié fue de mucho impacto para ella, el verlo ahí.

La partida de Julián sacudió al mundo del espectáculo por su corta edad, y aunque se pensaron y dijeron muchas cosas, su muerte fue por causas naturales.

En la citada entrevista, Guardia reveló que su hijo tenía miedo a morir: “Siempre le tuvo mucho miedo a la muerte, le tenía pavor. Siempre me decía: ‘Mamá, yo tengo mucho miedo a morirme, ¿a ti no te da miedo la muerte?’”.

El temor surgió por la muerte de su padre, Joan Sebastian y hermanos. Le afectó mucho la enfermedad que padeció el intérprete de “Secreto de amor”.