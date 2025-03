El hijo de Andrés García revela detalles desconocidos de la mamá de Luis Miguel

Leonardo García, hijo del fallecido actor Andrés García, reveló detalles sobre Marcela Basteri, mamá de Luis Miguel, quien desapareció misteriosamente sin dejar rastro el 19 de agosto de 1986.

El también actor dijo durante un encuentro con medios comunicación que aún conserva una amistad con ‘El Sol’, con quien solía pasar mucho tiempo en su juventud debido a que prácticamente crecieron juntos, época en la que también compartieron con Roberto Palazuelos y Jorge Van Rankin.

Por ello, fue cuestionado sobre los recuerdos que conserva de Marcela Basteri y cómo sus familias se apoyaron mutuamente hace muchos años.

“Su mamá (de Luis Miguel) nos hacía de comer, también nos cobijaron ellos… (Marcela Basteri) era encantadora, nos hacía de comer exquisito, como buena italiana. Éramos como una familia”, declaró Leonardo García.

Leonardo García se pronuncia sobre la relación de Luis Miguel con Paloma Cuevas

Luis Miguel y Paloma Cuevas mantienen una sonada relación amorosa desde 2022, y mucho se ha especulado sobre si podrían llegar al altar o si están viviendo juntos en España.

Al respecto, Leonardo García dio su opinión sobre este noviazgo : “No, todavía no (me he reunido con ellos), pero me da mucho gusto verlo con una mujer fina, elegante. Es que a mí me gustan las mujeres finas y elegantes también. Me da mucho gusto por él”, dijo.

También explicó que, aunque su amistad con el intérprete de ‘La Incondicional’ sobre todo transcurrió en la década de los 90s, aún se ven con mucho cariño y no han perdido del todo la comunicación.

“Cuando me lo encuentro en algún lugar, nos vemos con mucho cariño, la pasamos a todo dar, esas son las buenas amistades”, señaló el hijo de Andrés García.

¿Por qué se distanciaron Luis Miguel y Andrés García?

Andrés García, quien falleció el 4 de abril de 2023, tuvo una gran amistad con Luis Miguel y con su familia desde que el cantante era muy niño, sin embargo, con el tiempo perdieron comunicación.

Era tal el cariño, que el actor originario de República Dominicana contó que ‘El Sol’ le decía “papá” desde que era pequeño, hasta que un día realmente se le preguntó si era su hijo, a lo que el actor dijo que no, pero que estaría muy orgulloso de que lo fuera.

Este estrecho lazo incluso se vio reflejado en la bioserie de Luis Miguel en Netflix, sin embargo, la cercanía se terminó cuando el cantante ya era mayor.

Entrevistado por Yordi Rosado para su canal de YouTube, Andrés García reveló que su vínculo se terminó porque al intérprete se le subió la fama.

“Luis Miguel y yo nos distanciamos cuando en algún momento patinó, se le subió la fama y entonces yo me molesté y contesté como contesto yo. Yo sigo queriéndolo, no le deseo nada malo. Cuando el hijo es famoso no quiere que le digan nada, pero pues yo le dije sus cosas”, dijo el histrión.