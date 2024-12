El sensible momento de Paola Rojas al recordar a su amiga, Verónica Toussaint

Paola Rojas recordó a su amiga, Verónica Toussaint, durante la presentación de su libro ‘Líderes y Aliadas’, en donde se conmovió al recordar a la fallecida actriz.

Verónica Toussaint murió el pasado 16 de mayo a los 48 años luego de luchar contra el cáncer de mama, conmocionando a todo México, sus fans, colegas y amigos cercanos, tal como la periodista Paola Rojas.

‘Líderes y Aliadas’ es el título del primer libro de la conductora, para el cual se inspiró en aquellas mujeres que han sido sus maestras, una de ellas es la fallecida actriz mexicana.

Qué dijo Paola Rojas sobre Verónica Toussaint

“Cuando dije que me faltan muchas mujeres en esta selección, una de ellas es Verónica, porque aquí tocaba incluir a las maestras de vida, y a quienes me abrazaron, me enseñaron, me transformaron, pues tenía que estar Verónica, sin duda, porque ya les dije, hay en esta lista hay mujeres que me enseñaron desde la palabra, otras desde la amistad, otras a las que leí, unas más a las que entrevisté, y Vero me enseñó desde todos esos lugares”, dijo la periodista visiblemente conmovida.

Paola Rojas y Verónica Toussaint Instagram @veronicatouss

Paola Rojas recordó a Verónica Toussaint como su amiga y como un ejemplo de resiliencia y esfuerzo para “ganarle días a la vida”.

“Vero me enseñó desde todos esos lugares, desde una amistad entrañable y su propia experiencia con su resiliencia inmensa y los enormes esfuerzos que hizo para ganarle días a la vida. Las lecciones más importantes y más bellas me las compartió Verónica Toussaint y ella tenía que estar ahí pero no la pude entrevistar para este libro”, añadió.

Paola Rojas recuerda lo difícil que fue la muerte de su amiga

“Este año cuando Vero falleció me pidieron hablar de ella y primero dije que sí, pero después estaba muy descompuesta, no podía ni hablar; me disculpé y recuerdo muy bien que estaba en el escritorio en donde escribo y pensé ‘Paola, no se trata de ti’, me estaban pidiendo que hablé de Verónica Toussaint. Me llené de amor y hablé desde el corazón, todavía no puedo. Fue muy hermoso y muy emotivo, dije todo lo que pude en esa circunstancia”, reveló Paola Rojas.

El libro de Paola Rojas

En su libro, ‘Lideres y Aliadas’ la conductora presenta la visión de 10 mujeres líderes que se han atrevido a alzar la voz para hacer un cambio positivo en su entorno: Vivir Quintana, Mia Nygren, Marcelina Bautista, Gina Diez Barroso, Alondra de la Parra, Olimpia Coral Melo, Gaby Vargas, Altagracia Gómez, Kenya Cuevas y Eufrosina Cruz son las entrevistadas.

“Son diez mujeres a las que admiro un montón, que ya las había entrevistado. Algunas son amigas muy cercanas, pero que esta conversación fue muy diferente porque es de una profundidad y cercanía únicas, con anécdotas de cómo se cayeron, cuánto les dolió, pero, sobre todo, cómo se levantaron”, dijo la presentadora.

“Son mujeres que aun cuando tocaron la oscuridad, porque fueron violentadas, no se quedaron ahí. No las mueve el odio, las mueve el amor. Son mujeres que supieron perdonar, reeducar y resignificar sus vidas desde ese lugar de la paciencia y el amor”, añadió.