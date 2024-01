Ella es Mariela Sánchez, la nueva novia de Cristian Castro

El hijo de Verónica Castro está estrenando romance y él mismo lo compartió en redes sociales con una fotografía en la que aparece junto a su nueva pareja de vacaciones en Córdoba.

“Es una chica muy distinta, amazónica, es todo. Realmente tiene un mundo temendo, es una chica muy ordenada, muy buena, todo el mundo la quiere mucho”, dijo el cantante en una entrevista.

Mariela Sánchez actualmente se encuentra en Villa Carlos Paz; el amor entre la empresaria y el cantante surgió por casualidad, pues el trabajo los unió, debido a que Mariela es agente inmobiliaria, se dedica a alquilar y vender mansiones en Carlos Paz.

Cristian Castro contó en qué momento se dio el amor a primera vista entre ellos. “De pura casualidad, yo quería alquilar una casa allá y de repente aparece esta chica, y digo ‘Dios mío, me quiero morir, esto es lo que estoy buscando en el mundo. La verdad es que me gustó mucho, le escribí, dije ojalá le caiga bien, vamos a ver si se puede, seguro tiene novio. Por suerte me dijo ‘no, acabo de terminar’ y digo ‘ay, ¿tendrás un espacio para mí?... contento y luego me vine, le alquilé una casita”, contó el famoso en el programa Instrusos.

Cristian Castro destacó que Mariela es una mujer experta en los negocios y que ha trabajado mucho para ser reconocida como la número uno de las rentas y las ventas en aquel lugar”. En redes sociales, el intérprete publicó una fotografía en la que juntos aparecen muy felices y enamorados, todo parece indicar que su relación va de lo mejor aunque haya empezado hace pocos días.