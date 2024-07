Ellen DeGeneres anuncia su retiro de la televisión tras su especial en Netflix

Ellegen DeGeneres ganó varios premios Emmy a lo largo de su carrera de más de 40 años, pero ahora decidió ponerle fin y anunciar su retiro definitivo tras completar su gira “Ellen’s Last Stand Up”, hace un par de años, de la cual salió su especial con la plataforma de streaming Netflix próximo a estrenarse.

“Esta es la última vez que me verán”, comentó la conductora de The Ellen DeGeneres Show, en uno de los espectáculos de su tour en California, luego de haber protagonizado una serie de escándalos que la señalaban como “una tirana en el set”.

Recordemos que su programa de entrevistas fue cancelado en medio de múltiples acusaciones por parte de empleados y exempleados de abuso laboral, siendo durante la primera noche de su tour de despedida cuando tocó el tema como parte de su espectáculo.

“Dejáme ponerte al día sobre lo que me ha estado pasando desde la última vez que me viste. Crío gallinas. Ah, sí y me echaron del mundo del espectáculo por ser mala. Solía decir: No me importa lo que la gente diga de mí. Ahora me doy cuenta de que lo dije durante el auge de mi popularidad... la próxima vez me echaran por vieja, lesbiana y mala, la triple corona”, comentó Ellen DeGeneres.

Es así como la comediante de 66 años anunció su retiro del mundo del espectáculo tras fuertes polémicas durante los últimos años por acusaciones de mantener un entorno laboral tóxico, según denunciaron sus empleados malos tratos en su exitoso programa The Ellen DeGeneres Show.

Las denuncias contra la presentadora derivaron en la cancelación de su show y marcaron el final de su carrera.