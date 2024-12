Erika Buenfil revela su original plan para vivir un reencuentro con Luis Miguel

Erika Buenfil y Luis Miguel tuvieron un romance fugaz en 2001, sin embargo, aunque han pasado más de 20 años, la actriz recuerda esa relación con mucho cariño.

La intérprete y ‘El Sol’ se conocen desde que eran muy pequeños, sin embargo, fue hasta principios de la década de los 2000 que se unieron románticamente.

En una reciente entrevista para el canal de YouTube de Melo Montoya, Erika Buenfil se sinceró sobre algunos detalles de su amistad con Luis Miguel, aunque, reveló, ya no mantienen contacto desde hace varios años.

“Obviamente la vida te separa o pasan cosas y entonces pues nace Nicolás (su hijo), quedó embarazada, él hace su vida, yo hago la mía y yo me dedico a ser mamá…”, dijo la famosa.

A pesar del tiempo, ella está segura de que el intérprete de ‘La Incondicional’ la recuerda, pues tuvo un gran gesto hace algunos años durante uno de sus conciertos.

“Pero yo sé que él también debe recordar padre porque, se me rompe la pata y voy a verlo a un concierto con el yeso en el Auditorio Nacional y entonces yo le digo a mi amiga que me acompañó ‘yo lo tengo que ver hasta adelante porque yo le tengo que hacer así (saludar con la mano) para que me vea’, entonces le hago así (una seña con la mano), y cuando termina el concierto, tuvo el detalle de considerarme salir aparte de la gente por la salida donde él sale, permitirle a mi chofer que metiera el carro. No lo fui a saludar a su camerino, pero los de ahí me dijeron que eran instrucciones de él (de Luis Miguel)”, contó Erika Buenfil.

El plan de Erika Buenfil para reencontrarse con Luis Miguel

Aunque ya no son amigos, la actriz aseguró que tiene planes de saludarlo de nuevo, pues compartieron grandes momentos juntos..

La famosa reveló que recientemente asistió a otra presentación del cantante, aunque en esta ocasión no tuvo mucha suerte con los asientos.

“Entonces no sé, lo fui a ver apenas, pero me tocó en… en gayola. En gayola, porque fui con una colaboración”.

No obstante, Erika Buenfil mantiene la esperanza de volver a saludar a Luis Miguel y que él la reconozca.

“Creo que ya tengo boletos para ir pronto y a mí me vale, yo me voy a brincar las trancas. Voy a ver cómo le hago para saludarlo, para ver si todavía se acuerda de mí… es un tipazo…”, dijo entre risas.

Erika Buenfil y Luis Miguel Instagram @erikabuenfil50 / @luismiguel

Erika Buenfil asegura que Luis Miguel “es un caballero”

Erika Buenfil también reveló que tiene anécdotas increíbles junto a Luis Miguel, incluso señaló que estar a su lado era como estar en “una película o un videoclip”.

Entre esas vivencias, está una vez que se escaparon juntos a un antro en Monterrey o los momentos de karaoke que disfrutó junto al cantante, y, a pesar del tiempo, solo tiene cosas buenas que decir sobre él.

“Es un gran personaje, es un caballero y no tengo mucho que decir, porque todo el mundo lo conocemos, aparte de su belleza y de su talento, creo que es un caballero, con todo el respeto del mundo, ya pasaron muchos años, pero es algo que para mí va a ser inolvidable y además tuve esa oportunidad de convivir, de sentirlo, de vivir un poco su mundo, de conocerlo en privado como ser humano y entonces puedo decir lo poco o lo mucho que pudimos haber convivido, porque la gente cambia, pero yo creo que esa esencia de él la sigue conservando, el caballero que es y no puedo hablar mal de él”, dijo la actriz.