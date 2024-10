Esta es la nueva película con la que Johnny Depp volverá a Hollywood

Johnny Depp prepara su regreso a Hollywood con una película totalmente estadounidense. El actor y productor de cine tiene más de 6 años sin estrenar una producción a gran escala, desde que protagonizó en 2018 Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald, en la que daba vida al oscuro mago dentro de la saga basada en el universo Harry Potter.

Debido al escándalo que vivió durante el juicio contra su exesposa Amber Heard, y luego con el diario The Sun, Depp no ha dejado de trabajar en el cine, a pesar de que no fuese dentro de Estados Unidos.

Está será la nueva película de Johnny Depp

El multifacético actor estará en la nueva pelicula Day Drinker donde compartirá créditos con Penélope Cruz. La cinta estará dirigida por Marc Webb, autor de películas tan emblemáticas como 500 días juntos o la saga de Andrew Garfield The Amazing Spider-Man.

“Day Drinker combina un concepto muy comercial con giros salvajemente extravagantes, todo ello ambientado en un mundo increíble, y no hay mejor cineasta que Marc ni dos actores más perfectos que Johnny y Penélope para dar vida a ese mundo”, anunciaba Adam Fogelson, presidente de la compañía encargada de dar luz verde al proyecto, Lionsgate.

Esta película constituirá un reencuentro entre Depp y Penélope Cruz, quienes ya trabajaron juntos allá por 2001 en Blow, la película de Ted Demme basada en hechos reales.

En Blow, Depp daba vida a George Jung, un narcotraficante que construyó un auténtico imperio de droga en la Estados Unidos de los años 70, ayudándose de sus fieles socios Mirtha y Delgado, en una película con otra presencia española destacada como la de Jordi Mollá.

Posteriormente, ambos actores coincidieron en la saga Piratas del Caribe, en la entrega En mareas misteriosas, y más recientemente en la adaptación de Agatha Christie a cargo de Kenneth Branagh, Asesinato en el Orient Express.

