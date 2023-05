Esta es la razón por la que Marco Antonio Regil sigue soltero

En una entrevista reciente que el conductor Marco Antonio Regil tuvo con Pati Chapoy, reveló datos de su vida personal como pocas veces lo ha hecho: entre ellos salió a relucír cuando su madre estuvo a punto de tomar una fuerte decisión cuando él era un bebé, pues quiso abortarlo al menos en tres ocasiones.

Por otro lado, mencionó que lleva 14 años soltero, reveló qué es lo que le atrae de una persona y se definió asímismo como sapiosexual, refiriéndose a su orientación, lo que a más de uno le causó confusión sobre el término.

Marco Antonio Regil declaró que no se siente atraído al físico o género de las personas, si no al tipo de conversaciones que puede tener con ellas, pues le parece muy sexy tener una buena conversación, así de simple. Pero no hablamos de cualquier conversación casual, confesó que le gusta conocer mujeres que hayan tenido cierto proceso de autoconocimiento, y que estén trabajando en ser mejores.

“Una mujer que trabaje en sí misma habla diferente, existe un término que no muchos conocen que se llama sapiosexual, sapio es de mente y sexual. O sea a mí me excita una conversación inteligente y consciente, a mí me gustan las mujeres conscientes y me gustan los amigos conscientes, incluso me gusta compartir con gente consciente…”, comentó el conductor.

Las personas que se reconocen sapiosexuales pueden encontrar la inteligencia como un aspecto sexualmente excitante; pero no sólo hablamos de personas sabias en cuanto a conocimientos, sino también incluye a aquellos que estén abiertos a las nuevas experiencias, que encuentran estímulos constantemente para salir de la rutina, formando siepre conexiones de valor.

Aunque el término sapiosexual no está reconocido por Glosario de la diversidad sexual, de género y características sexuales facilitado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), hay una comunidad muy grande de personas que se reconocen así y es una orientación sexual muy común en estos días.

“Yo le digo a la gente que me siguen llamando la atención las mujeres guapas, en taconcitos, una faldita, la energía femenina, un besito, que te hablen bonito, pero no hay cosa más sexy que me puedan decir, que el decirme que van a terapia. Yo digo ‘¡Ay, chiquita!’, que me digan ‘Estoy sanando mi niña interior’ uffff, ‘Ya perdoné a mis papás’ ahhh, me excito porque es valiosísimo y sé el trabajo y el valor que se requiere para confrontar y sanar”.

El conductor remató diciendo que la madurez emocional es algo que le gusta porque ya vivió comportamientos nocivos y tuvo etapas complicadas en sus relaciones anteriores: “Ya fui el celoso, el tóxico, el perseguido, viví mi infiernito que uno mismo se crea y sé lo difícil que es”, detalló en la conversación de esta entrevista.