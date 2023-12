Esto dijo Lucero sobre la posible nueva pareja de Michel Kuri, su ex novio

Lucero y Michel Kuri eran una de las parejas más sólidas, pese a que no se veían muchas veces juntos, porque él no pertenece al mundo del espectáculo, sin embargo, tras su rompimiento, la cantante ha enfrentado varios rumores, el más reciente, sobre una supuesta nueva pareja del empresario.

Por diez años, ambos vivieron una relación madura, con todo y que la ruptura se dio en buenos términos, y con la posibilidad de regresar, los fans de “La novia de América” no quieren verla soltera.

Se le ha inventado un romance con José Ron, con quien actuó en la serie “El Gallo de Oro”, para Vix+. Desde que inició la gira con Manuel Mijares, “Hasta que se nos hizo”, también querían que regresara con él, y ahora es su ex, quien fue relacionado con una nueva persona.

Cuando anunció la separación con Kuri, dejó claro que existía una gran amistad entre ellos y dejó entreabierta la posibilidad de un regreso.

Él no ha borrado fotos con la intérprete de “Veleta”.

¿Cómo está Lucero sin Michel Kuri?

“Yo estoy ahora bien así, soltera, estoy a gusto, no sé qué nos depara el destino. Lo que yo no entiendo es que con cada persona que saludo me inventan un romance, con José Ron tengo una amistad padrísima, lo mismo sucede con Manuel Mijares, es el papá de mis hijos, estamos cantando juntos, pero nada”, explicó la cantante.

Ante las especulaciones sobre un romance nuevo del empresario, ella dijo:

“Ah caray, ah no sabía. Pues ahora sí que sea feliz, que se la pase muy bien, que con quien quiera estar que sean felices, que la pasen bien, que pues no se lastimen el uno al otro. Eso sí no me lo sabía, esto es renuevo para mí…mi mamá no me lo había platicado, no sé si sea puro chisme”, dijo en un encuentro con medios de comunicación.