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¿Eugenio Derbez deja Los Ángeles? El actor evalúa mudarse a España tras 12 años en Hollywood

En una reciente entrevista, el productor y comediante mexicano confesó que explora Madrid como un posible nuevo hogar y que replantea sus prioridades profesionales y personales.

Octubre 12, 2026 • 
Marjorie Daphnis
Eugenio Derbez

Derbez reconoció también la inquietud de replantearse sus metas diarias en busca de un mayor equilibrio personal.

Getty Images

Tras más de una década radicado en California, Eugenio Derbez ha iniciado una etapa de profunda reflexión sobre su ritmo de vida y sus aspiraciones creativas. El actor y director mexicano, establecido en Los Ángeles desde hace 12 años junto a su esposa Alessandra Rosaldo y su hija Aitana, reveló que visitó Madrid para conocer el entorno y evaluar la posibilidad de instalarse en la capital española.

“Creo que ya cumplí el sueño americano”

Durante su participación en el programa La Script, el creador de No se aceptan devoluciones compartió de manera abierta cómo ha cambiado su percepción respecto a la vida en la meca del cine.

“Ya vine a explorar Madrid porque ya, ya no me está gustando tanto ese mundo como lo imaginé. Quizá lo idealicé demasiado. Creo que ya cumplí el sueño de Estados Unidos, el sueño americano”, expresó el comediante.

El actor reconoció también la inquietud de replantearse sus metas diarias en busca de un mayor equilibrio personal: “Tengo una vida que no disfruto, pudiendo disfrutarla. Me lo he planteado mucho este año, si quiero realmente seguir demostrándole al mundo que todavía puedo llegar más lejos”.

Eugenio Derbez

Eugenio se encuentra listo para abrir un nuevo capítulo en su trayectoria.

Getty Images

Un retorno a la dirección cinematográfica

Más allá del cambio de residencia, la meta central de Derbez en este momento gira en torno a retomar su faceta detrás de las cámaras. Tras consolidar su carrera actoral en la industria estadounidense con títulos como la ganadora del Óscar CODA y las producciones Acapulco y Radical, el cineasta planea dirigir proyectos internacionales.

“Tengo un sueño de que quiero dirigir, porque siento que es algo que tengo muy atrasado”, afirmó. “Al mudarme a Estados Unidos, por el miedo de no conocer el idioma ni la cultura, me pasé al asiento de atrás. Entonces, quiero retomar eso, pero ahora en inglés y para el mundo entero”.

Por el momento, la eventual mudanza a Europa no es un hecho definitivo ni cuenta con una fecha fijada; sin embargo, la visita de exploración a Madrid confirma que el creativo mexicano se encuentra listo para abrir un nuevo capítulo en su trayectoria.

Eugenio Derbez
Marjorie Daphnis
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