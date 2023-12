EXCLUSIVA Michelle Renaud y Matías Novoa: los detalles y las fotos de su íntima boda

No cabe duda que son una familia, Michelle Renaud, y Matías Novoa se ven más enamorados que nunca mientras posan para la lente de CARAS, en unos minutos más iban a casarse ante sus seres más queridos.

Einar González

“ Estamos emocionados, nerviosos, felices. Yo estoy súper emocionada. Estoy súper feliz de casarme con Matías”, nos comenta Michelle Renaud sobre unir su vida a Matías Novoa, quien también expresó su felicidad por la boda, “yo también estoy feliz. Juré que no me iba a poner nervioso. Pero si me puse nervioso y estoy bastante ansioso, pero feliz de unir nuestro amor y de prometer nuestro amor delante de mucha gente que queremos”.

La ceremonia se planeó con muy poco tiempo de anticipación y sin ningún contratiempo se llevó a cabo en la casa que ambos comparten. Porque si algo nos quedó claro al equipo de CARAS es que Matías, Michelle, Axel y Marcelo, son una familia unida que se llevan muy bien.

“ Hace muy poquito tiempo íbamos a casarnos, pero más chiquito todavía, con su familia, mi familia, mis papás y familia de Michelle, pero se fue agrandando. Y dijimos bueno, si vamos a celebrar nuestro amor pues celebremos un poquito más grande. No una gran fiesta sino que si sea petit, pero puro amor, con la gente más cercana y bueno se armó ya la fiesta que queríamos, comentó Matías.

Al shooting llegó primero Michelle Renaud quien lucía espectacular y muy emocionada con un vestido de Rosa Clará, después llegó Matías Novoa quien confesó que estaba un poco nervioso, y al final hicimos el retrato de familia en el que se unieron los hijos de ambos.

Así fue la íntima boda de Michelle Renaud y Matías Novoa

La ceremonia empezó con la entrada de los novios, la firma con la juez, los hijos de ambos dieron unas palabras y la hermana de vida de Michelle Renaud, Daniela Barroso: “Michelle y yo no tenemos hermanas entonces decidimos escogernos como hermanas de vida, ha sido el regalo más importante que escogí en la vida”. Después, Matías Novoa y Michelle Renaud se dijeron unas hermosas palabras; “Nuestro amor siempre ha sido eterno, incluso desde antes de conocernos ya nos amábamos, cuando nos cruzamos en este camino, nos reconocimos”, dijo el novio muy conmovido a la hermosa novia.

“Me di cuenta que el hombre es maravilloso, que el hombre cuida, que es bello y es amable con la mujer. Todos los días te veo y pienso: ‘estoy haciendo una familia con el’ y todos mis despertares contigo son maravillosos” , dijo la actriz.

Minutos después los esposos sellaron su amor con un gran beso y el aplauso de sus seres más queridos y amigos cercanos. Y empezó la gran fiesta en donde no dejaron de bailar al ritmo del DJ VB Music, de abrazarse y demostrarse su amor. Ahora la pareja empezará esta nueva etapa juntos, con sus hijos, con mucha emoción y alegría.

Los invitados degustaron un menú compuesto por Tapa de higo con queso brie y composta de cranberry, variedad de sushi, brochetas de tofu con pepino en una salsa de teriyaki, spring roll de verduras con salsa de cacahuate y un toque de naranja, mini hamburguesas de lentejas con cebolla caramelizada con una salsa spicy, mini cazuelitas de guacamole con un chip de platano, papas bravas y ceviche de palmito con manzana verde aguacate y cilantro.

Los hijos de Michelle Renaud y Matías Novoa fueron los testigos de su boda

La pareja junto a sus hijos fueron los protagonistas de la celebración, ya que desde hace más de un año ya forman una familia de cuatro, incluso los pequeños se dicen ‘hermanos’ y se adoran.

“La convivencia siempre ha sido súper linda. La verdad es que nosotros estamos viviendo como casados, como familia allá desde hace como un año, los niños se adoran. Los niños se conocen toda la vida, se dicen hermanos, se adoran. Entonces, esta sinergia ya había estado siempre. De hecho, los niños eran los que nos decían ‘ya casense’ , destacó Michelle Renaud.

La pareja de actores desean tener un bebé pronto

Finalemente, los famosos expresaron su deseo de agrandar la familia y pronto tener a su primer hijo juntos."Si queremos familia, si queremos nuestro nuestro bebé juntos”, dijo Matías Novoa.

“Se dará cuando también el universo quiera. Y por ahora seguir disfrutando, seguir alcanzando, seguir afianzando esta familia maravillosa. Entregándonos amor. Y nada, caminaremos juntos, caminaremos de la mano”,añadió.